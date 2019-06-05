美國審查科技巨頭 庫克：蘋果不是壟斷企業

2019-06-05 15:57 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 路透社 分享 facebook

美國政府準備對包含蘋果在內的科技巨頭，進行史無前例的反壟斷調查，審查他們是否濫用龐大市場力量。蘋果（Apple）執行長庫克對此表示，蘋果不是一家壟斷企業。

路透社報導，庫克（Tim Cook）在今天播出的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目中表示，蘋果掌控著適當的市場份額，但份額不太大，他不認同一些美國政治人物提出要分拆蘋果的作法。

他說：「就規模而言，我認為（反壟斷）審查是公平的。我認為我們應該受到審查。但我認為任何講道理的人都不會得出蘋果是壟斷企業的結論。」

消息人士昨天透露，美國司法部與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已劃分職責，將對這些科技巨頭展開廣泛調查。

有關反壟斷調查的消息一出，蘋果和臉書（Facebook）、Google母公司Alphabet和亞馬遜（Amazon.com）等其他科技巨頭昨天股價下跌。他們的股價在今天盤前交易皆略有上漲。

美國科技公司因為隱私權、對2016年美國總統大選的影響、廣告投放和對市場地位的影響等一系列問題，受到越來越多審查。

被問到美中貿易爭端時，庫克表示，中國還沒把蘋果視為目標，他也不預期會如此。

庫克指出：「到目前為止中國完全沒有鎖定蘋果，說實話，我也不預期這件事會發生。」