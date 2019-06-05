美國不再是陸客最愛 Tiffany在美銷售下滑逾25％

2019-06-05 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



南華早報報導，蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）在美國對中國遊客的銷售量下滑，上一季下滑超過25％，並有持續下滑趨勢。Tiffany在一年前開始就看到遊客銷售下滑，狀況在前三季不斷惡化。銷售下滑趨勢顯示對美國精品產業的威脅。

Tiffany對中國旅客銷售量下滑，4日起恐惡化。中國文化和旅遊部建議民眾不要前往美國旅遊，原因為美國近日頻繁的槍擊、搶劫及竊盜案。中國中央電視台表示，美國執法機構不斷騷擾中國旅客。

Tiffany執行長伯格利洛（Alessandro Bogliolo）在4日受訪時表示，「我們當然對於中國政府阻擋旅遊不滿意，但這是我們沒辦法控制的事，我們將聚焦在能改變的事」。

美中貿易受害者不只有Tiffany，星空聯盟（Star Alliance）執行長Jeffrey Goh表示，該聯盟成員在本周向他反應，中國前往美國的旅客明顯下降。星空聯盟成員包括中國國際航空。服飾集團PVH，包括旗下子公司Calvin Klein、Tommy Hilfiger，上月也表示美中緊張關係已延伸至消費者。