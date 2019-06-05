對墨西哥加徵關稅 豐田汽車：美汽車業恐損失逾10億元

2019-06-05 12:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合4日電



豐田汽車(Toyota)4日表示，川普總統對墨西哥加徵關稅，可能造成美國汽車業逾10億元的損失，凸顯汽車業在緊張情勢高張的關稅衝突中，可能首當其衝的憂慮。

川普宣布10日將對墨西哥商品加徵5%關稅，盼促墨國當局遏止大多來自中美洲、跨越美墨邊境入美的非法移民洪流；若美方認為墨國阻止非法移民的成效不彰，將逐步調漲關稅至10月的25%。

知情人士告訴路透(Reuters)，面對美方對墨西哥增稅的決定，許多汽車大廠計畫延後運送部分車型，若關稅如期施行，延後出貨將影響美國企業的高投資層面；另有汽車業者試圖在10日前出貨並清關。

汽車諮詢機構LMC Automotive於4日表示，汽車業將吸收5%成本一個月，但25%關稅勢將衝擊汽車業，並削弱美國新車銷售每年150萬輛。

LMC說：「對墨西哥進口品實施長期關稅，可能讓墨西哥陷入衰退，而這可能拖累美國。」

2018年，美國新車銷售量為1730萬輛。

LMC表示，從墨西哥進口的車型可能平均漲價8500元，而賣到美國市場的車款均價可能提高2500元到3000元，後者部分零件由美國代理組裝。

豐田汽車透過電郵告訴路透，增稅將對美國汽車業造成2億1500萬元到10億7000萬元不等的損失。

豐田美國汽車業務負責人卡特(Bob Carter)告訴經銷商，原定2019年銷美的中型塔科馬(Tacoma)皮卡車中，有65%將自墨西哥下加州(Baja)的工廠進口。

汽車軟體供應商Aptiv PLC執行長克拉克(Kevin Clark)在波士頓一場會議上告訴投資人，5%關稅每月將造成1700萬元損失。

通用汽車(GM)全球採購和供應鏈副總裁基弗(Steve Kiefer)4日在場邊會議中，拒絕談論關稅對汽車業的實際衝擊，但表示「目前最大問題就是不確定的關稅，我們呼籲供應商冷靜，不要採取任何激烈舉動」。

美國對墨西哥進口貨物加徵關稅，受衝擊的包括美國汽車工業，因許多汽車零件來自墨西哥。圖為福特汽車在密西根州迪爾朋的小卡車工廠。 (美聯社) 分享 facebook