親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

對墨西哥加徵關稅 豐田汽車：美汽車業恐損失逾10億元

2019-06-05 12:18世界日報 編譯陳韻涵／綜合4日電

豐田汽車(Toyota)4日表示，川普總統對墨西哥加徵關稅，可能造成美國汽車業逾10億元的損失，凸顯汽車業在緊張情勢高張的關稅衝突中，可能首當其衝的憂慮。

川普宣布10日將對墨西哥商品加徵5%關稅，盼促墨國當局遏止大多來自中美洲、跨越美墨邊境入美的非法移民洪流；若美方認為墨國阻止非法移民的成效不彰，將逐步調漲關稅至10月的25%。

知情人士告訴路透(Reuters)，面對美方對墨西哥增稅的決定，許多汽車大廠計畫延後運送部分車型，若關稅如期施行，延後出貨將影響美國企業的高投資層面；另有汽車業者試圖在10日前出貨並清關。

汽車諮詢機構LMC Automotive於4日表示，汽車業將吸收5%成本一個月，但25%關稅勢將衝擊汽車業，並削弱美國新車銷售每年150萬輛。

LMC說：「對墨西哥進口品實施長期關稅，可能讓墨西哥陷入衰退，而這可能拖累美國。」

2018年，美國新車銷售量為1730萬輛。

LMC表示，從墨西哥進口的車型可能平均漲價8500元，而賣到美國市場的車款均價可能提高2500元到3000元，後者部分零件由美國代理組裝。

豐田汽車透過電郵告訴路透，增稅將對美國汽車業造成2億1500萬元到10億7000萬元不等的損失。

豐田美國汽車業務負責人卡特(Bob Carter)告訴經銷商，原定2019年銷美的中型塔科馬(Tacoma)皮卡車中，有65%將自墨西哥下加州(Baja)的工廠進口。

汽車軟體供應商Aptiv PLC執行長克拉克(Kevin Clark)在波士頓一場會議上告訴投資人，5%關稅每月將造成1700萬元損失。

通用汽車(GM)全球採購和供應鏈副總裁基弗(Steve Kiefer)4日在場邊會議中，拒絕談論關稅對汽車業的實際衝擊，但表示「目前最大問題就是不確定的關稅，我們呼籲供應商冷靜，不要採取任何激烈舉動」。

美國對墨西哥進口貨物加徵關稅，受衝擊的包括美國汽車工業，因許多汽車零件來自墨西哥...
美國對墨西哥進口貨物加徵關稅，受衝擊的包括美國汽車工業，因許多汽車零件來自墨西哥。圖為福特汽車在密西根州迪爾朋的小卡車工廠。 (美聯社)
分享

美國汽車工人去年在華府國會前示威，反對川普政府對進口汽車加徵關稅。(Getty ...
美國汽車工人去年在華府國會前示威，反對川普政府對進口汽車加徵關稅。(Getty Images)
分享

墨西哥豐田移民
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

世銀經濟展望報告 下修全球經濟成長至2.6％

2019-06-05 13:11

中國把蘋果當成貿易戰目標？ 庫克：應該不會

2019-06-05 07:57

Fed可能降息 貿戰現緩解 道瓊指數大漲512點

2019-06-05 05:00

切斷資金流入 美宣布禁止公民赴古巴旅遊

2019-06-05 13:04

美國不再是陸客最愛 Tiffany在美銷售下滑逾25％

2019-06-05 12:36

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:43

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:41

聯準會最快7月降息？ 各天期美債殖利率反彈

2019-06-05 10:49

虛擬貨幣交易難查 日本年間短報交易至少百億日圓

2019-06-05 09:34

南韓經濟又一惡兆 保持七年的經常帳順差4月轉為逆差

2019-06-05 09:12

鮑爾露口風 不排除降息

2019-06-05 00:18

美反壟斷 四大尖牙股受傷

2019-06-05 00:13

墨西哥反制川普 擬報復

2019-06-05 00:12

美銀、花旗 下修美企獲利

2019-06-05 00:12

三星、超微 強強聯手

2019-06-05 00:12

股神與加密幣新貴有約

2019-06-05 00:12

歐通膨增幅 一年來最小

2019-06-05 00:12

澳洲提振經濟 降息1碼

2019-06-05 00:12

訪英見梅伊 川普：美英將達成重大貿易協議

2019-06-05 00:11

貿易戰威脅 Fed官員：降息救經濟

2019-06-04 23:55

Google即時競價廣告疑侵犯隱私 在歐盟遭控告

2019-06-04 23:09

Fed不排除降息 美股道瓊早盤躍漲逾300點

2019-06-04 22:56

前索羅斯操盤手：Fed利率可能降到零 可買黃金

2019-06-04 22:43

Podcast成新藍海戰場 2021年產值上看逾10億美元

2019-06-04 20:00

美4月貨運指數走軟 經濟下滑疑慮升溫

2019-06-04 18:40

金融時報：台灣壽險業太會買 對美債市場構成一大威脅

2019-06-04 17:55

馬斯克：特斯拉貨卡將優於福特F-150 要價不到5萬美元

2019-06-04 16:49

貿易戰拖長 對台、韓是福是禍？ 兩大因素是關鍵

2019-06-04 16:46

美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44

川普訪英第2天談貿易 梅伊贈禮有深意

2019-06-04 15:50

菲韓自貿協議談判 預計11月前完成

2019-06-04 15:30

科技巨擘成選戰箭靶 政府分拆難

2019-06-04 14:22

反壟斷風暴狂襲 美國盯上矽谷四巨頭

2019-06-04 14:20

按兵不動近三年後 澳洲央行一如預期降息至歷史谷底

2019-06-04 12:56

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

討厭加密貨幣的巴菲特 跟孫宇晨午餐會迸出什麼火花？

2019-06-04 11:56

黑石買美物流倉儲資產

2019-06-04 00:19

Fed擬對策 嚴防「低通膨陷阱」

2019-06-04 00:18

歐洲高息股 華爾街喊買

2019-06-04 00:18
看更多

熱門文章

地表最強老爸！女兒遭鯊攻擊 前陸戰隊爸猛K五拳擊退

2019-06-05 08:21

「深藏不露」正妹牙醫爆紅 網友直呼：醫師我牙齒痛痛

2019-06-04 18:55

金融時報：台灣壽險業太會買 對美債市場構成一大威脅

2019-06-04 17:55

罵美言論突然銳減 為申請美簽...陸網友閉嘴忍耐

2019-06-05 10:00

Fed可能降息 貿戰現緩解 道瓊指數大漲512點

2019-06-05 05:00

醫護人員也愣住…女嬰口內「詭異巨黑斑」 23歲媽知真相糗爆

2019-06-04 15:50

美中貿易戰持久成為常態 台灣成為明顯輸家

2019-06-05 07:36

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49

路透：鴻海裁美印地安納廠155名員工 轉至墨西哥生產

2019-06-05 07:58

金正恩觀賞後怒了 斥萬人操表演創作錯誤

2019-06-05 00:25

Fed主席鮑爾暗示必要時將降息

2019-06-04 22:14

英國群眾抗議川普 出動金馬桶

2019-06-04 23:18

川普貿易戰的下一個攻擊目標？ 美大學陸生簽證受限制

2019-06-04 20:25

川普不跟梅伊獨會 卻單獨約見這位大臣

2019-06-04 19:45

美中談判陷僵局…隔空叫罵

2019-06-05 00:11

氣候常態亂套 熱帶澳洲竟下雪

2019-06-04 19:09

私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27

陸旅遊警示發出不久 一中國公民在美國遇害

2019-06-04 20:24

川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

日本福岡發生車禍 高齡駕駛高速逆向釀2死6傷

2019-06-04 23:25

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

鮑爾露口風 不排除降息

2019-06-05 00:18

京都向外國遊客發送禮物 拜託別亂摸藝伎

2019-06-04 18:57

川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34

川普盼英封殺華為 梅伊擬拒絕

2019-06-04 14:41

前索羅斯操盤手：Fed利率可能降到零 可買黃金

2019-06-04 22:43

澳洲槍擊案釀4死犯案男子遭逮 澳國總理：非恐怖攻擊

2019-06-04 18:24

美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44

這個國家的總統要這位市長專心做好市政

2019-06-04 23:06

Fed不排除降息 美股道瓊早盤躍漲逾300點

2019-06-04 22:56

告別用收養代替結婚！日本這三黨共推婚姻平權法案

2019-06-04 16:59

陸商務部：美方「吃虧」論 完全站不住腳

2019-06-04 21:15

太紅錯了嗎？熊本熊與奧運合作卡關 奧會這2原因拒絕

2019-06-04 18:04

中國把蘋果當成貿易戰目標？ 庫克：應該不會

2019-06-05 07:57

鮑爾對降息改持開放態度美股狂歡 道瓊勁漲512點

2019-06-05 06:55

墨西哥反制川普 擬報復

2019-06-05 00:12

川普梅伊記者會 川普批英國工黨黨魁「很壞」

2019-06-04 23:06

強生冷落好友川普！拒絕與他見面 唯恐壞了選情

2019-06-05 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top