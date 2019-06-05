美財政部：米努勤將在G-20會議期間 與人行行長易綱會談

2019-06-05 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國財政部聲明表示，20國集團（G-20）會議期間，財政部長米努勤將與中國人民銀行行長易綱將舉行雙邊會談。