虛擬貨幣交易難查 日本年間短報交易至少百億日圓

2019-06-05 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



虛擬貨幣交易在日本快速成長，但國稅局指出，年間短報的交易額至少百億日圓。

日本朝日新聞新聞報導，國稅單位證實短報交易所得情況嚴重。以最主要的虛擬貨幣比特幣為例，2017年市場價格一年內飆升20倍，但國稅單位陸續查獲未依稅務規定申告交易獲利、或短報收入的案件。

根據所得稅法，虛擬貨幣交易獲利屬於「雜項收入」，以一般上班族而言，一年獲利超過20萬日圓便有申告義務，但是因交易實際狀況難以掌握，出現大量未依實申報的案例。

根據相關人士表示，東京國稅局負責電子商務的調查部門去年向東京都內多個虛擬貨幣交易所取得顧客交易數據，根據這份數據進行分析後，列出交易獲利重大的個人和公司。從札幌至熊本共11個國稅局與沖繩國稅事務所再根據這份交易數據與各自收集的資訊，進行稅務調查，發現個人與法人合計申告遺漏至少80件、總額約100億日圓。

其中超過70億日圓，或者透過親人、友人的帳戶進行交易，或者即使保留實際交易紀錄，卻掩飾交易獲利，被認為有逃避加重課稅課意隱瞞所得之嫌。稅務單位考慮以高獲利、惡意進行逃稅嫌疑，進行告發。

社團法人日本虛擬貨幣交易業協會統計主要5家虛擬貨幣交易所交易總額，2017年度達到69兆1465億日圓，是2016年的20倍、2015年的788倍。