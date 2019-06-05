美前財長桑莫斯 籲Fed降息0.5個百分點

2019-06-05 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國前財政部長桑莫斯（Lawrence Summers）在4月中旬時認為，聯準會（Fed）當時的利率政策「大致適當」，但他現在呼籲聯準會今年夏季應將利率降低0.5個百分點，並須準備可能必要時要再進行多次降息。

桑莫斯在推文中說，防範經濟衰退或經濟放緩的最佳方式是聯準會夏季將利率降低50個基點（0.5個百分點），如果有需要，秋季也降息。