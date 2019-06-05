美中貿易談判露曙光…油價上揚 金價持穩

2019-06-05 08:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二收漲，主因股市上揚，帶動布蘭特原油期貨價格反彈。金價持穩，中國有意與美國進行貿易談判的消息拉低金價，但市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升高，為金價提供支撐。

布蘭特原油期貨上漲0.69美元或1.1%，結算價報每桶61.97美元。西德州原油期貨上漲0.23美元或0.43%，結算價報每桶53.48美元。

中國要求與美國對話以解決貿易爭端，Fed主席鮑爾的談話引發降息預期，助美股大漲，油價隨之走高；Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow表示，油價周二上漲是因股市上漲帶動，原油庫存並不短缺，除非庫存全面下降，否則原油和成品油價格仍將繼續承壓。

金價周二在三個月高位之下持穩，據傳中國商務部周二敦促美中透過對話和談判解決貿易分歧，使金價承壓。不過，市場對Fed降息的預期升高，支撐金價。

黃金現貨下跌0.1%，至每英兩1,324.01美元。美國黃金期貨收漲0.1%，至每英兩1,328.70美元。

MKS SA高級副總裁Afshin Nabavi說：「有關美中貿易爭端可以透過談判解決的消息，正在拉低金價。」

Fed主席鮑爾周二表示，將適當回應全球貿易戰和其他風險，對未來調降利率持開放態度；他的談話似乎為可能的降息開啟了大門，對金價提供支撐。不過美股周二大漲，對金價帶來壓力。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「投資人撤出避險資產，將資金投入股市，股市上漲蓋過了鮑爾降息談話的影響。」