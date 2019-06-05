美元、避險貨幣走貶 鮑爾釋降息意願提振風險資產

2019-06-05 07:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元走貶，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed將採取適當措施來維持經濟成長。他釋出這一寬鬆訊號提振風險資產也讓避險貨幣受壓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.1%至97.072。美元兌日圓持平於108.06，美元兌瑞郎下跌0.2%，至0.9908左右；該貨幣對一度跌至0.9903，創3月以來最低。

鮑爾承諾，會密切關注美國與主要貿易夥伴糾紛加深的影響，並表示Fed「必要時會採取行動以維繫經濟擴張」。前一天，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德也說，可能很快需要降息。

Tempus 副總裁 John Doyle 說：「鮑爾談話對美元視為小利空，但今天變動不大，因為美元已反映昨天博拉德的急進鴿派的論調，但他的確重申同樣的顧慮：貿易緊張和低通膨。」

澳幣兌美元自5月13日以來首次升破0.7000，美元兌加幣跌0.3%，至1.3394左右，一度跌至1.3382，為5月22日以來最低。西德州中級原油（WTI）原油期貨從四個月低點附近反彈。

美債10年期殖利率上漲約5個基點，至2.12%，之前五個交易日累計下跌25個基點。

貿易方面，墨西哥外長預計有80%的可能性與美國達成避免關稅的解決方案。美國一位官員表示，美國財長米努勤本周將在日本舉行的20國集團會議上與中國官員相遇，但沒有計畫進行會談。