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台積電ADR逆台股頹勢漲0.6% 跟隨費半狂漲走強

2019-06-05 07:19經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周二漲跌互現，台積電逆台股頹勢上漲，跟進美股科技股和費半漲勢。

台積電漲0.6%，ADR高出的溢價增為5.1%。費城半導體指數狂漲4.2%。

美股創下1月以來最大漲幅，道瓊工業指數大漲逾500點，聯準會（Fed）主席鮑爾改口表示對降息持開放態度，此外，墨西哥官員表示，有80%的機會可和美國達成避免關稅的解決辦法。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數大漲512.4點，漲幅2.1%，報25332.18點。標普500指數上漲2.1%，報2803.27點。那斯達克綜合指數大漲2.6%，報7527.117點。

台灣加權股價指數昨天跌70.95點收10,429.12點，台積電跌2.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 57.67 -1.87 59.00 -2.25

友達 AUO 9.18 +1.03 9.16 0.26

中華電 CHT 113.12 +0.17 113.00 0.11

台積電 TSM 244.87 +0.62 233.00 5.09

聯電 UMC 12.66 -0.98 13.00 -2.59

資料來源：彭博

台積電台股美股
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