鮑爾對降息改持開放態度美股狂歡 道瓊勁漲512點

2019-06-05 06:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股創下1月以來最大漲幅，道瓊工業指數大漲逾500點，聯準會（Fed）主席鮑爾改口表示對降息持開放態度，此外，墨西哥官員表示，有80%的機會可和美國達成避免關稅的解決辦法。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數大漲512.4點，漲幅2.1%，報25332.18點。標普500指數上漲2.1%，報2803.27點。那斯達克綜合指數大漲2.6%，報7527.117點。

鮑爾承諾，會密切關注美國與主要貿易夥伴糾紛加深的影響，並表示Fed「必要時會採取行動以維繫經濟擴張」。前一天，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德也說，可能很快需要降息。

上次標普500指數創下更大漲幅是在1月4日，當時也是因為鮑爾態度轉鴿，經過2018年底市場崩跌後，他承諾Fed會對利率走向保持耐心。

標普500指數科技股指數大漲3.3%，在各類股漲幅最高，蘋果（Apple）和微軟領漲。

銀行股大漲，美國銀行大漲4.7%，花旗集團大漲5.2%，隨美債殖利率轉升而大漲。

汽車和晶片製造商股價也走高，墨西哥總統表示，他希望在下周截止日期之前與美國達成協議，墨西哥外交部長預計墨國有80%的機會避免美國關稅。墨西哥披索勁升。

華盛頓郵報也報導，共和黨參議員警告川普政府官員，他們已準備好阻止對墨西哥進口產品徵收關稅。

E*TRADE Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示，「鑒於利率和貿易方面的持續不確定性，任何明朗化的線索都可能受到市場歡迎。」「許多市場觀察人士將從本周的就業數據中讀取信號，這可能會對Fed下次的利率行動產生重大影響」。

據CME 集團預測，投資人已押注Fed今年內至少降息一次，如今更篤定這樣的押注。