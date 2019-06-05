世銀下修2019年全球經濟預測 美中預測維持不變

2019-06-05 06:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



世界銀行下修2019年全球經濟成長預測，理由是貿易成長放緩到十年前金融危機以來的最低水平，而且全球投資下降。

世銀周二發布半年一度的世界經濟展望報告，預計今年全球經濟將成長2.6%，1月預測為2.9%，去年預測為3%。世銀並預測明年全球經濟增速將回升至2.7%。

世銀總裁馬爾帕斯在與記者的電話會議上表示，「商業信心大幅下滑，全球貿易放緩程度加深，新興和發展中經濟體投資低迷」，「動力仍然很脆弱。」

世界銀行還警告，風險「穩固」傾向往下，理由是美中貿易緊張局勢再次激化，新興市場金融動盪，已開發國家尤其是歐洲的疲軟程度超出預期。

報告寫道，「高度的政策不確定性，包括最近主要經濟體之間的貿易緊張關係再度升級，一直伴隨著全球投資減速和信心下滑」。

世銀加入了國際貨幣基金組織（IMF）因擔心美國總統川普的貿易動作不利全球經濟而下調預測的行列。川普最近宣布若墨西哥不阻止非法移民湧向美國邊境，擬下周起對墨國所有輸美商品徵收關稅。

世銀報告將全球貿易增速預測下調1個百分點，預計今年成長2.6%。

世銀下調歐元區2019年經濟成長預測至1.2%，2020年下調至1.4%，分別比1月的預測下降0.4和0.1個百分點 。世銀強調出口和投資減弱是造成歐元區成長疲軟的因素。

世銀維持對美國和中國2019年經濟增速的預期不變。世銀表示，隨著財政刺激措施效果逐漸消退，美國經濟料在2019年放緩至成長2.5%，2020年和2021年進一步放緩至1.7%和1.6%。