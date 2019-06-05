Fed可能降息 貿戰現緩解 道瓊指數大漲512點

2019-06-05 05:00 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



Fed可能降息 貿戰現緩解 道指大漲512點。(美聯社) 分享 facebook

在美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)暗示可能開啟寬鬆貨幣政策以挽救經濟，以及中國和墨西哥陸續發表言論緩解貿易緊張局勢後，美國股市大幅飆升，逆轉過去一個月的大跌。

道瓊工業平均指數攀升512.4點或2.06%收2萬5332.18點。史坦普500指數上漲58.82點或2.14%收2803.27點，創1月4日以來的最大單日漲幅，那斯達克綜合指數上漲194.1點或2.65%收7527.12點。過去長達一個月遭受重創的股票帶動4日的大漲，包括蘋果和銀行股。

SunTrust Private Wealth首席市場策略師勒納(Keith Lerner)說，「市場希望聽到鮑爾的說法。當鮑爾說『我們正在關注市場』時，無論是對還是錯，市場開始相信鮑爾賣權，」他還指出「信心在短期內變得非常消極」。

鮑爾表示，Fed將「採取適當行動維持擴張」。但他指出，Fed並不知道「如何或何時」解決全球貿易問題，「我們正密切關注這些發展對美國經濟前景的影響。」

Fed降息的預期越來越高，CME FedWatch工具顯示9月降息的機率為90%。對12月第二次降息的預期也高於80%。

TS Lombard首席美國經濟學家布利茲(Steven Blitz)在報告中寫道，「市場主要的影響有川普貿易戰，更全面性的影響是Fed未定但被縮短的『預防性降低』時間表，」「即使川普以比目前預期更快的速度結束貿易戰，緊縮貨幣的滯後影響現在正在應對財政刺激措施遞減的效應，表明有必要提前降息。」

中國商務部發表文章指出，「雙方的分歧和摩擦」應透過談判來解決。但該文還表示，會談「需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上」。華爾街將此評論作為一個象徵，也許中國正在軟化上月的強硬言論。

川普政府還威脅要對來自墨西哥的所有進口產品加徵關稅，這加劇了這些擔憂。墨西哥外交部長埃布拉德(Marcelo Ebrard)4日表示希望兩國在移民和貿易方面找到共同點，這些擔憂得到了部分緩解。

《華盛頓郵報》引述熟悉情況的人士指出，共和黨國會議員正在討論是否可能投票決定停止對川普威脅的墨西哥商品的新關稅。該報導指共和黨議員擔心關稅對企業和消費者的影響。

通用汽車和福特汽車的股票分別上漲6.02%和3.23%，這些企業可能會受到新關稅的打擊。

過去一個月股市受到重創。史指在此期間下跌超過5%，而道指下跌4.6%。與此同時，那指在過去一個月下跌超過8%。

在3日觸及20個月來的最低水平後，10年期美國國債殖利率上漲。由於投資人擔心貿易條件收緊可能導致經濟成長放緩，因此過去一個月殖利率大幅下跌。10年期票據殖利率收在2.14%。

然而，10年期和3個月期間的利差仍呈負值，3個月期殖利率比10年期高出20個基點。Fed副主席克拉里達表示，如果倒掛持續存在，Fed將「認真」看待。

隨著殖利率攀升，銀行股大幅上漲。花旗集團、摩根史坦利和美國商銀股價均上漲4.3%以上。高盛和J.P.摩根大通分別上漲3.65%和3.08%。

【中央社／紐約4日綜合外電報導】

美國聯邦準備理事會主席鮑爾表示將針對貿易戰造成的風險「採取適當行動」，暗示可能降息後，華爾街股市今天收高，3大指數都締造5個月來最大單日漲幅，道瓊指數大漲逾500點。

道瓊工業指數大漲512.4點或2.06%，收在25332.18點。

標準普爾500指數大漲58.82點或2.14%，收在2803.27點。

以科技股為主的那斯達克指數大漲194.10點或2.65%，收在7527.12點。

鮑爾（Jerome Powell）在芝加哥聯邦準備銀行探討聯準會（Fed）利率制定長期策略的會議致詞，談及美國和中國、墨西哥等國家陷入貿易爭端時坦言：「我們不清楚這些問題要怎麼解決，也不知道何時可以解決。」

他說：「我們正密切關注局勢發展對美國經濟前景產生的影響，一如以往，我們會採取適當行動，以維持經濟擴張與強健的就業市場，並讓通膨率接近我們2%的均衡目標。」

鮑爾未明說所謂「適當行動」為何，但市場人士解讀，聯準會態度已從靜觀其變逐漸轉向考慮降息，決策官員對川普發動的貿易戰嚴陣以對，決心延續即將滿10年的經濟擴張。