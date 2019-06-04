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日本福岡發生車禍 高齡駕駛高速逆向釀2死6傷

2019-06-04 23:25聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

日本福岡市早良區4日傍晚7時許發生一起重大車禍，一輛休旅車駕駛高速衝撞對向車道的計程車，接著撞上路口其他車輛。年約70至80歲的休旅車男性駕駛因出血性休克死亡，同車的年紀相仿女子也因胸部外傷不治，另有6人受傷。

一名目擊者表示，休旅車在南往北的原通路上，突然加速朝對向車道的計程車衝去， 撞上後的衝擊力讓休旅車再撞上旁邊車輛，還聽到有人說「救救我」。警方正調查車禍詳細經過及原因。

日本福岡市4日傍晚發生車禍，造成2死6傷。（取自NHK）
日本福岡市4日傍晚發生車禍，造成2死6傷。（取自NHK）
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