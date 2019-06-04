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前索羅斯操盤手：Fed利率可能降到零 可買黃金

2019-06-04 22:43經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

曾在投資大戶索羅斯旗下擔任基金經理人多年的朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）預測，美國聯準會（Fed）未來一年將會降息2碼至4碼，一年半後可能降到0%。這位知名基金經理人並表示，他近來已買進美國政府公債，並在貿易戰威脅層出不窮之際提醒股市投資人小心謹慎。

財經網站MarketWatch報導，朱肯米勒曾為索羅斯旗下的量子基金操盤多年，後來離開創立自己的 Duquesne Capital投資公司，據說這家公司曾在2010年收攤前，不僅沒有一年賠錢，平均年報酬率還達到30%。

這位過往操盤績效輝煌的知名基金經理人日前在紐約經濟俱樂部表示，美國總統川普5月6日推文預告要對中國貨品提高進口關稅後，他已採取措施降低風險。朱肯米勒對Key Square資本管理公司創辦人兼投資長Scott Bessent說：「川普推文一出，我從持有93%的投資部位砍成淨平倉，並買進一堆美國公債。」

川普發出那則推文後，美中貿易緊張情勢急遽升高，嚇得投資人紛紛賣出股票、轉進美國公債市場避風險，擔心世界兩大經濟體爆發全面貿易戰將觸動美國經濟衰退。川普上周揚言對墨西哥產品也全面加徵關稅，使貿易戰情勢更加風聲鶴唳。

朱肯米勒表示，川普的推文令人大吃一驚，因為他原先認為美中貿易協議不至於破局。但過去一個月來他已改變態度，並調整投資組合，因為「在這種環境下不想再玩了」，他並建議投資人等待更好的機會再進場。

朱肯米勒說：「我認為，若是你對的長期觀點和獲利能力有信心，這不是值得賭上全部家當的好環做。做空不是，做多也不是。」朱肯米勒素以「由上而下」（top-down）的投資風格著稱，也就是依據總體經濟大勢大舉做多或押空投資部位，但他顯然發現這種投資策略最近難以施展，認為「當前的環境令人沮喪」。

因此，朱肯米勒已遁入債市避風頭。他表示，投資人若相信美國經濟情況會惡化，那麼美國公債便是「目前最佳玩法」，而「黃金也不賴」。他預言，Fed可能在一年半後把利率降到0%，未來一年期間可能降息2碼（0.5個百分點）到4碼（1個百分點）。

但朱肯米勒也不完全看衰股市，認為企業提供的產品或服務若不論時局好壞都有需求，這類所謂「長期成長公司」（secular growth companies）表現仍看好，即使在名目成長率僅1%的環境下也是良好的投資標的。他也重申對雲端運算公司很青睞。

朱肯米勒也持有中國科技公司阿里巴巴（Alibaba），以及中國平安保險集團（Ping An）的股票， 理由是有中國大陸國內成長支撐。

他並批評美國政府扯自家科技公司後腿，現在連大型科技公司都被打入黑名單，準備把反托辣斯矛頭指向他們。反觀中國則從土秋季開始鬆綁對民間企業的控制，並大力扶植自己的科技產業。他批評川普政府：「我們在做啥？噢，我們在拯救鋼鐵、煤礦和製鋁業。對我們頂尖科技公司呢？我們在扯他們後腿，讓他們日子難過。」

前索羅斯量子基金操盤手朱肯米勒預測，美國經濟情況若惡化，聯準會（Fed）一年半後...
前索羅斯量子基金操盤手朱肯米勒預測，美國經濟情況若惡化，聯準會（Fed）一年半後利率可能降到0%，黃金是不錯的投資標的。路透
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