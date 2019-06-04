Podcast成新藍海戰場 2021年產值上看逾10億美元

2019-06-04 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



Podcast產業發展迅猛，根據美國互動廣告局（IAB）及PwC最新報告，去年Podcast產業營收推估達4.79億美元，且預期2021年將攀抵10億美元。最新出爐的營收數據顯示，營收僅一年增幅達53%。

科技網站The Verge報導，市場轉向Podcast廣告正好印證串流音樂巨人Spotify近幾個月的說法，Spotify今年計劃斥資5億美元收購與Podcast相關的企業。Spotify先前不僅收購Podcast製作公司Parcast和Gimlet Media，還打造了Podcast創作平台Anchor。該公司旗下的雲端音樂製作平台Soundtrap近期也推出協助Podcast創作的新工具。Spotify早已計劃插旗Podcast廣告業務，最終有望為Spotify整體營收帶來可觀的貢獻。

許多新創企業試圖搶占Podcast的利基市場，包括科技產業、創作者及平台。Podcast新創企業Luminary及Himalaya各自籌集1億美元資金；Podcast行銷科技企業Chartable籌資150萬美元；針對Podcast創作者的群眾募資平台PodFund集資230萬美元。此外，索尼音樂娛樂公司（SME）等成立多時的企業將跨足Podcast市場。

Podcast製作人正緩步轉向動態插入廣告（dynamic ads），這種廣告與事前嵌入、由主持人唸稿的廣告（Baked-In ads）不同，Podcast製作人可以在每個投放周期置入不同廣告內容。報告顯示，動態插入廣告佔整體Podcast廣告業務的48.8%。儘管如此，報告指出，主持人結合Podcast及節目內容親自唸廣告，仍是最受歡迎的廣告形式。