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市場預測 Fed最快7月降息

2019-06-04 18:56經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國總統川普上周宣布對墨西哥課徵關稅，貿易戰的戰火擴大延燒，促使經濟學家與分析師紛紛預測美國聯準會（Fed）最快7月就會降息，且今年底前可能至少降息兩次。

華爾街日報報導，美國總統川普拿關稅做武器並希望美國聯準會（Fed）降息。 經濟學家預測，美政府加徵關稅所造成的不確定性將促使Fed在今年稍後降息。

到目前為止，大多數預測者都不認為Fed會在6月18至19日的決策會議上採取行動，原因之一是預期Fed想要觀望全球領袖能否緩解貿易緊張，特別是在本月稍後於日本舉行的20國集團（G20）峰會上。

巴克萊的經濟學家現在預測，Fed在9月將降息0.5個百分點（2碼），並在12月再降0.25個百分點（1碼）。 巴克萊之前預期Fed的利率在2020年底前都將按兵不動。

摩根大通的經濟學家也預測，即使美國未與墨西哥打持久貿易戰，Fed9月和12月也將各降息1碼。一直到兩周前，摩根大通還預期Fed的下一步行動是升息。

摩根士丹利首席經濟學家艾亞（Chetan Ahya）在研究報告說，如果貿易緊張持續下去，「我們可能會在三季內陷入衰退」。最近與投資人的交談「強化了這種市場低估貿易緊張影響的感覺」。

政策分析公司Evenflow Macro的沙默林在給客戶的研究報告說，公債殖利率持續下降顯示「Fed的政策太緊了」。 他現在預計Fed將在7月降息，之前預測Fed9月才會降息。分析師已重新評估經濟前景，納入債市對川普上周宣布課徵墨西哥關稅的反應。

債市正在發出信號，預期經濟減緩幅度將比之前預期更大，經濟衰退的風險也在升高。長期公債殖利率已經低於短期公債殖利率，出現所謂殖利率曲線反轉的現象，這通常是降息和經濟衰退的前兆。

Cornerstone Macro公司分析師裴利表示，上周五（5月31日）市場對未來八個月Fed未來利率走勢的預期，創下2016年6月以來的最大單日跌幅，當時英國選民以公投決定脫歐。

其他分析師則認為Fed還不會降息。高盛的經濟學家2日在報告中表示，已大幅提高降息的可能性，但仍不足以成為基線預測。

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