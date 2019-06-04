親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

金融時報：台灣壽險業太會買 對美債市場構成一大威脅

2019-06-04 17:55經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

美中貿易戰正導致市場動盪，但較少被注意到的重大尾部風險卻潛藏在台灣。

英國金融時報以「為何台灣對美債市場造成威脅」為題，指出台灣壽險業者持有約14%的長期美國公司債，一旦台幣重貶，有可能對美國債市構成系統性風險。

金融時報記者Robin Wigglesworth指出，台灣雖小，但強大的儲戶與相當約國內生產毛額（GDP）約15%的經常帳盈餘已帶動台灣成為「金融強權」，擁有全世界第二大的金融體系（相較於GDP而言），而且壽險業資產相當於GDP的規模達145%，為全球最大。

然而台灣本土經濟規模不足以容納這些龐大資金，因此台灣金融機構有1.2兆資金流向海外，而且這些資金來自民間儲蓄，而不是公共儲蓄，不像其他國家在海外的大量資金大多屬於央行準備金或主權財富基金。

台灣這些外流的資金以保守方式投資，多數投資於高信用評等的美國公債與公司債。然而根據摩根大通估計，台灣壽險業的美元債務與累積的美元資產差距正在擴大，從2013年占總資產負債表的34%擴大至接近50%。以美元計算，差距額已擴大至約4,200億美元，相當於台灣GDP的72%

這令人擔憂，因為傳統而言，貨幣曝險會靠輪動的方式進行避險，但近來這類曝險日益沒有受到避險，因為買進防範外匯便動的成本上升。若台幣走貶，所引發的匯損可能遠超過從債券取得的微薄利息收益，迫使台灣的保險業者退出美國市場。

Robin Wigglesworth認為，這可能構成系統風險，因為根據摩根大通資料，台灣壽險業者在美國投資級公司債市持有的比重達4%左右，在長期公司債持有占比更達14%。壽險業者持有的美國抵押擔保證券（MBS）在過去五年更大增近一倍至2,600億美元，這使得台灣成為美國MBS證券第二大的外國持有者。

不只如此，台灣的銀行業也成為美國聯邦資金市場的第二大交易參與者，占總交易量達約12%，而聯邦資金市場正是影響美國利率之處，因此，若台灣國內發生金融動盪，甚至可能影響到美國貨幣政策的施行。

金融時報指出，台灣政府當局已透過監管措施試圖處理這些議題，但保險業者卻會尋找新方式突破限制。

台灣壽險業持有約14%的美國長期公司債。圖／路透
台灣壽險業持有約14%的美國長期公司債。圖／路透
分享

債市摩根保險
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

澳洲達爾文白人男子開車沿街掃射 已知4死2傷

2019-06-04 18:24

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:43

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:41

美4月貨運指數走軟 經濟下滑疑慮升溫

2019-06-04 18:40

馬斯克：特斯拉貨卡將優於福特F-150 要價不到5萬美元

2019-06-04 16:49

貿易戰拖長 對台、韓是福是禍？ 兩大因素是關鍵

2019-06-04 16:46

美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

川普訪英第2天談貿易 梅伊贈禮有深意

2019-06-04 15:50

菲韓自貿協議談判 預計11月前完成

2019-06-04 15:30

科技巨擘成選戰箭靶 政府分拆難

2019-06-04 14:22

反壟斷風暴狂襲 美國盯上矽谷四巨頭

2019-06-04 14:20

按兵不動近三年後 澳洲央行一如預期降息至歷史谷底

2019-06-04 12:56

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

討厭加密貨幣的巴菲特 跟孫宇晨午餐會迸出什麼火花？

2019-06-04 11:56

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

貿易衝突疑慮難消 油價走低、金價上揚

2019-06-04 08:27

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

FTC聯手美司法部 調查科技龍頭

2019-06-04 06:27

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

白宮鷹派強勢 澳險被加關稅

2019-06-04 00:57

伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53

黑石買美物流倉儲資產

2019-06-04 00:19

Fed擬對策 嚴防「低通膨陷阱」

2019-06-04 00:18

歐洲高息股 華爾街喊買

2019-06-04 00:18

白宮首席經濟學家將離職

2019-06-04 00:18

環保意識抬頭 投銀石油部門職缺驟減

2019-06-04 00:18

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

銀行攻數位幣 加速跨境結算

2019-06-03 23:41

英飛凌砸100億美元 併賽普拉斯

2019-06-03 23:39

南韓、菲律賓展開FTA談判

2019-06-03 23:34

全球製造業低迷 降息壓力增

2019-06-03 23:30

美反托辣斯 Google又被盯

2019-06-03 23:28

臉書要推自家支付工具

2019-06-03 23:27

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

華爾街：貿易戰衝擊 經濟衰退機率升

2019-06-03 23:26

投資人棄股避險 亞股跌多漲少

2019-06-03 18:42
看更多

熱門文章

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

中國限制稀土出口的威脅 為何無法扭轉貿易戰局勢？

2019-06-04 08:06

學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

美貿易署和財政部發聯合聲明 中國在大搞推卸責任

2019-06-04 07:40

川普貿易戰策略讓人霧煞煞 彭博：中國得長期抗戰

2019-06-03 20:49

醫護人員也愣住…女嬰口內「詭異巨黑斑」 23歲媽知真相糗爆

2019-06-04 15:50

伊朗女模為避迫害流落巴黎街頭 在法求庇護

2019-06-03 21:56

川普訪英遊說封殺華為 要求禁止陸廠參與5G建設

2019-06-04 00:17

川普：對中國輸美產品加徵關稅 沒有推高美國物價

2019-06-03 19:31

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

美企防「中國風險」 清查供應鏈

2019-06-03 23:34

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

美國務卿喊話 希望在貿易上與中國公平競爭

2019-06-03 21:03

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

分類回收不力 莫斯科郊外垃圾山有52層樓高

2019-06-03 21:50

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

全球製造業低迷 降息壓力增

2019-06-03 23:30

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

中警告赴美簽證受限 華府：歡迎留學但審查趨嚴

2019-06-04 09:24

白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33

美科技巨擘成為選戰箭靶 但政府想分拆沒那麼簡單

2019-06-04 11:40

FTC聯手美司法部 調查科技龍頭

2019-06-04 06:27

不歡迎川普！倫敦塔橋投影「馬侃號」、歐巴馬支持度

2019-06-04 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top