馬斯克：特斯拉貨卡將優於福特F-150 要價不到5萬美元

2019-06-04 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



特斯拉執行長馬斯克表示，即將發表的貨卡起售價將低於5萬美元，會是輛比業界標竿福特F-150還棒的貨卡，且性能優於保時捷跑車911。

馬斯克受訪時表示，這輛貨卡不能讓人負擔不起。特斯拉貨卡低於5萬美元的售價，將比Rivian預計於明年推出、價格略低於7萬美元的電動卡車便宜。Rivian主要股東包括投資5億美元的福特汽車，以亞馬遜為首的投資集團也砸下7億美元。

Rivian電動貨卡以卓越的越野性能為號召，馬斯克則宣揚特斯拉貨卡優越的道路性能，「以卡車的功能來說，它（特斯拉貨卡）會比F-150棒，也會是輛比標準版911更好的跑車。」

馬斯克推文表示，基本版的特斯拉貨卡便搭載四輪傳動，還有兩顆電動馬達帶來「瘋狂扭力」。

馬斯克並未明指特斯拉的貨卡優於哪款F-150。F-150有各種款式，陽春版要價3萬美元，豪華、空間寬敞、並搭載大馬力引擎的版本則上看逾7萬美元。福特也說，將推出F-150電動版。

特斯拉貨卡就算價格不到5萬美元，仍比一般卡車貴。根據汽車網站KBB.com，美國人上月為卡車支付的均價約為3.7萬美元。

馬斯克也說，特斯拉貨卡的設計可能會令很多人反感，「它長得不會像一般皮卡，長得會很科幻電影，不是每個人都能接受。如果某人只是想要一輛與過去20年、30年或40年外觀類似的卡車，這可能不是他們想要的。」