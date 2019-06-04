貿易戰拖長 對台、韓是福是禍？ 兩大因素是關鍵

2019-06-04 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



分析師表示，美國總統川普揚言對墨西哥加徵關稅後，已使美國對外貿易戰情勢急遽擴大，科技與貿易戰拖長勢不可免，蒙受最大痛苦的可能不是美國或中國，而是無辜旁觀者如新興市場和歐洲國家，對貿易戰抵抗力的強弱視兩大因素而定：對貿易的曝險度，以及採取寬鬆政策應變的能力。

巴隆周刊（Barron's）報導，Gavekal Research分析師霍蘭德（Tom Holland）指出，川普政府揚言對墨西哥課徵關稅，稅率從5%逐月提高到25%直到墨國採取行動遏阻非法移民湧入美國為止，他形容這「可能改變遊戲規則」，因為此舉顯示美國可能拿關稅當作解決任何問題的武器。

在美國不撤除現行懲罰性關稅，同時又致力促使科技供應鏈脫鉤的情況下，霍蘭德估計，當前的科技與貿易戰有66%的機率可能無限期延長。他在致客戶研究報告中寫道，若這波關稅與科技大戰拖長，受害最大的可能不是美國或中國，而是在美中貿易戰中隔山觀兩虎相鬥的「無辜旁觀者」，其中又以新興市場和歐洲國家受創最重。

霍蘭德說，貿易衝突與科技戰拖得愈久，愈不利於風險性資產，例如新興市場，受害程度將視這國對貿易的倚賴程度，以及政府和央行是否採取寬鬆財政和貨幣政策而定。

仰賴對外貿易的新興市場，像是越南、馬來西亞、台灣和泰國，相對而言可能是會因美中衝突促使廠商把供應鏈遷出中國，而從中得利。但這種轉單效應也可能被過度誇大，因為中國在規模、勞動力和基礎設施方面都占有優勢，可能拖慢廠商的遷移腳步。

霍蘭德說，將生產基地轉移至這四國所需的新投資，大約相當於東協國家（Asean）合計國內生產毛額（GDP）的八分之一。換句話說，可能至少要等兩、三年後，任何效益才會實現。

此外，南韓和台灣也位居全球供應鍵的核心，成為這兩國的弱點，但台、韓的優勢是擁有相對強健的資產負債表，容許當局讓國幣貶值，以緩和貿易衝擊。

印度儘管對貿易的依賴度較輕，但也被捲入貿易戰--日前川普政府已宣布終止給予印度的貿易優惠待遇，不再讓印度銷美的部分產品享有免關稅優惠--這可能使原已遭遇成長減緩的印度經濟雪上加霜。

至於中國，貿易僅占GDP的35%，且大有餘裕能擴大貨幣和財政刺激措施，加上人民幣貶值大致抵銷美國關稅提高的衝擊，霍蘭德認為，人民幣弱勢佐以刺激措施，應能限縮貿易戰的短期衝擊。但若美中貿易戰演變成冷戰，導致中國企業被阻擋在美國市場門外，則另當別論。