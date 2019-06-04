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彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

在去年美中貿易戰中，陸股損失慘重，表現遠遜於美國股市，但這一回陸股承受的損失相對較少，也讓美國總統川普再也無法幸災樂禍。

今年5月6日，也就是川普在推特貼文威脅對中國大陸加徵關稅的隔一天，上證綜合指數重挫將近6%。但此後迄今，上證指數的表現甚至優於美股標普500指數。整個5月份，美中股市基本打了平手，標普500指數全月跌幅達6.58%，陸股跌幅5.84%。

這與去年夏季的情況迥然不同。川普當時曾幸災樂禍發出推文說：「我們的市場在大漲，他們則正在崩盤。」

去年6月至12月，陸股跌幅高達18%，遠高於標普500指數的9.9%跌幅。

北京東方睿石投資管理公司合夥人Daniel Xu表示：「有幾個理由讓陸股保持相對穩定，包括頗具吸引力的估值。更重要的可能是非市場因素在發揮作用。」他指出，在類似那斯達克的「科創板」即將推出之際，中國官員可望讓股市夠保持穩定。

陸股在去年6月中旬重創，當時川普揚言要對500億美元中國輸美產品加徵關稅，必要時繼續加碼。上證綜指於當月下旬跌入熊市，表現遠遜於美國股市，直到年底前，月線大多收黑。

與此同時，標普500指數則在9月創新高，主要受惠於減稅措施帶動經濟成長。但美股在10月和12月也陷入大跌，主要受聯準會的緊縮政策疑慮以及美國經濟可能陷入衰退的疑慮影響。

美中股市今年首季表現亮眼，因為中國決策者轉向刺激立場，且市場對美中將達成貿易協議的信心增強，其中陸股表現更勝一籌。但到了5月初，形勢丕變，市場人士表示，如今美中兩國股市恐怕更趨向半斤八兩。

北京晶宏投資公司投資主管Pan Yue表示：「美股相對中國A股爬得更高（所以可能會摔得更狠）」，「而就貿易戰影響而言，美股受到的影響一點兒也不比A股小」。

陸股與美股在5月份的表現可謂是打平手。圖／美聯社
陸股與美股在5月份的表現可謂是打平手。圖／美聯社
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