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美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普訪問英國前接受英國太陽報訪問，使用nasty（惹人嫌）形容哈利王子的妻子梅根。3日在女王伊麗莎白二世帶領川普參觀白金漢宮時，旁觀者注意到哈利看起來似乎刻意與川普保持距離，即使當時哈利是在場第三資深的王室成員，僅次於祖母女王和他的父親查理。梅根並未出席。

哈利選擇跟川普的女兒伊凡卡走在一起，但始終板著臉。有人認為哈利護妻有理，也有人批評他應該以大局為重，不該讓個人情緒壓過他應該盡的王室職責。

哈利王子（右二）選擇與川普保持距離。路透
哈利王子（右二）選擇與川普保持距離。路透
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