美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普訪問英國前接受英國太陽報訪問，使用nasty（惹人嫌）形容哈利王子的妻子梅根。3日在女王伊麗莎白二世帶領川普參觀白金漢宮時，旁觀者注意到哈利看起來似乎刻意與川普保持距離，即使當時哈利是在場第三資深的王室成員，僅次於祖母女王和他的父親查理。梅根並未出席。