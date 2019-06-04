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英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國26歲老師斯托特（Elliott Stoutt）在課後之餘於網路賣起二手書，...
英國26歲老師斯托特（Elliott Stoutt）在課後之餘於網路賣起二手書，一年進帳4.2萬英鎊（約台幣167萬元）。圖／擷自Elliott Stoutt的Instagram
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英國一名26歲老師斯托特（Elliott Stoutt）在課後之餘於網路上賣起二手書，一年竟能賺進4.2萬英鎊（約台幣167萬元），還大方在社群媒體Instagram上分享自己的發財路。

斯托特現任中學體育主任，每周花十小時在亞馬遜平台上經營網路二手書的生意。他一開始先從桌遊賣起，以40英鎊價錢轉賣2.5英鎊入手的約克郡特別版大富翁遊戲。後來發現賣舊書賺更大，開始每周六到慈善店家和二手店尋書，甚至也在網路收購便宜貨。

已經賣了兩年二手書的斯托特表示，自己是受到企業家分享的經商秘訣啟發，與其花時間看電視、上社交平台，不如好好運用時間，自此開始賣舊書的旅程。

斯托特表示，「掃視書架上的書，說不定你會找到未琢磨的鑽石，一本可以改變一整天的書，但特別要留意學術、攝影、美術、歷史、烹飪和小眾書籍」。

斯托特也提醒，書籍總類約六千萬種，他的目標是鎖定每類別中前1%的熱賣書籍。他坦言，自己一開始也曾犯過錯，幾乎每次見到便宜二手書就會收購，沒有理會有多少人正在二手市場放售同一本書，「我最初以為應該大量收購，期望可以高價轉售，有數千本書就可賺上數千英鎊吧？結論是錯的，我受到了教訓，需支付擺上12個月長期存倉的費用」。

斯托特表示，開Instagram帳號可用來追蹤業內其他賣家，吸收他人的經驗，在二手書行業摸索至今，他每個月花大約400英鎊（約15,924元台幣）買書，「它們有時成本很低，（書的）投資回報率是最好的」。此外，他也撰寫教學電子書，分享自己45個賺錢的成功小秘訣。

斯托特不忘在網上與大家分享自己的發財路。圖／擷自Elliott Stoutt的I...
斯托特不忘在網上與大家分享自己的發財路。圖／擷自Elliott Stoutt的Instagram
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