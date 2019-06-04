貿易衝突疑慮難消 油價走低、金價上揚

2019-06-04 08:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一下跌，因貿易爭端令市場對全球原油需求疲軟的疑慮升高，股市大跌也令原油期貨承壓。另外，貿易戰疑慮促使投資人轉向避險資產，推升金價走高。

布蘭特原油期貨下跌0.71美元或1.2%，結算價報每桶61.28美元。西德州原油期貨下跌0.25美元或0.5%，結算價報每桶53.25美元。

美中貿易戰，以及美國總統川普因移民問題揚言對墨西哥加徵關稅，令投資人擔心經濟成長放緩將衝擊原油需求。Ritterbusch and Associates的分析師Jim Ritterbusch表示：「市場焦點已經從供給面轉移到需求面，除了美中貿易協定前景未明，投資人的擔憂現在已轉移到墨西哥。」

石油輸出國組織（OPEC）和其盟友將在下半年繼續為穩定石油市場而努力，抑制油價的跌幅。

金價周一上漲逾1.5%至逾三個月來高點，主因投資人擔心貿易緊張將損害全球經濟。

黃金現貨上漲1.4%，至每英兩1,323.62美元；美國黃金期貨收漲1.28%，報每英兩1,327.90美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說：「投資人仍擔心貿易戰，無論是對墨西哥的關稅，還是對中國的關稅。」

美國和中國、墨西哥的貿易爭端衝擊股市，瑞郎和黃金等避險資產則受惠。