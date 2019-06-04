反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一下跌，據傳「FAANG」等公司可能面臨聯邦機構的反托辣斯調查，引發科技股大跌，拖累大盤，那斯達克指數確認進入修正區域。

道瓊工業指數收漲4.74點或0.02%，至24,819.78點；標普500指數收低7.74點或0.28%，報2,744.32點；那斯達克指數重挫120.13點或1.61%，報7,333.02點。

受監管疑慮拖累，那斯達克指數周一收盤較5月3日時下跌逾10%，跌入修正。那指在5月3日觸及歷史高點，之後美國總統川普在推特宣布貿易關稅措施，引發市場震盪，那指持續下挫。

據傳監管機關正準備對大型科技公司展開反壟斷調查，美國司法部和美國聯邦貿易委員會同意分拆對科技巨頭的反托辣斯監管，大型科技公司看似將受到調查，而這些公司是支撐美股牛市的核心力量。

臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和字母組成的「FAANG」股票周一合計挫跌4.4%，是2012以來第九大單日跌幅。臉書下跌7.5%，亞馬遜下跌4.6%，蘋果下跌1%，字母則下跌6.1%，市值蒸發1,370億美元；Netflix跌1.9%。

Miller Tabak & Co.股票策略師Matt Maley表示：「監管形勢具有長期的負面影響，一長串不利因素又增加了一項。」