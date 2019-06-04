台股ADR上周五除友達外全上漲 悉遵台股漲跌

2019-06-04 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五除友達外全上漲，跟進台北掛牌股票漲跌。

台積電漲1.2%，跟進台北交易股票的漲勢，ADR高出的溢價減為2.3%。

美國股市下跌，因監管機構盯上科技巨頭引發科技股大跌，拖累大盤，同時對聯準會（Fed）降息的預期刺激美國公債上漲。

紐約時間下午4點收盤，標普500指數下跌0.3%至2,744.45點，創下3月8日以來最低。 道瓊工業平均指數接近持平，報24,819.78點。 那斯達克綜合指數下跌1.6%，報7,333.019點

費城半導體指數漲0.3%。

台灣加權股價指數昨天漲1.58點收10,500.07點，台積電漲1.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 58.79 +1.90 60.00 -2.01

友達 AUO 9.09 -0.68 9.25 -1.69

中華電 CHT 112.98 +0.95 113.00 -0.02

台積電 TSM 243.45 +1.23 238.00 2.29

聯電 UMC 12.79 +3.55 13.20 -3.08

資料來源：彭博