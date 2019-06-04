FTC聯手美司法部 調查科技龍頭

2019-06-04 06:27 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



美國政客和科技業一年多來一直在討論監管機構在科技產業中應扮演的角色，因為科技業已經對美國經濟有過大的影響力。如今口水轉成行動，4大科技企業遭到調查。

投資人最關注的是臉書和谷歌母公司Alphabet，雙雙下跌超過6%。亞馬遜下跌4.6%，蘋果下跌超過1%。總體而言，它們的市值流失超過1300億元。

在《華爾街日報》報導指聯邦貿易委員會(FTC)將研究臉書在數位競爭上營運作法的影響後，臉書股價3日大跌7.5%，市值流失超過380億元，使其達到約4690億元。臉書早已遭FTC調查處理用戶數據問題，並表示預期將遭罰款高達50億元。

其他科技巨頭的股票受到類似擔憂的衝擊。《華盛頓郵報》報導美國反壟斷執法機構就技術監督達成新協議後，亞馬遜股價下跌4.6%，將其市值削減超過400億元，達到8330億元。

《華爾街日報》31日報導司法部正準備對谷歌進行反壟斷調查，谷歌母公司Alphabet股價下跌6.1%，市值下跌約470億元，達到約7210億元。

在與谷歌類似的遭執法機構調查後，《路透》報導，蘋果也可能遭到司法部的反托拉斯調查。蘋果以其App Store的優勢地位，遭Spotify等企業提告反競爭，主要是針對蘋果對開發商App內購買收取的所謂「蘋果稅」。

近年來，反托拉斯監管一直是只聞樓梯響的威脅，因為像劍橋分析(Cambridge Analytica)這樣的醜聞使得科技巨頭的規模成為公眾關注的焦點。在2020年總統大選起跑之際，「分拆大型科技」已經成為民主黨總統候選人麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)的政見。

但是，FTC和司法部之間達成的新協議使這個威脅更接近成真。根據《華盛頓郵報》的報導，FTC將率先對亞馬遜進行監管調查，其中司法部將對谷歌擴大管轄範圍。根據《華爾街日報》的報導，FTC之前已經結束了對谷歌的調查而沒有採取行動，但現在司法部將重新審視谷歌在搜索和其他領域的做法。

根據初步的報導，調查仍處於早期階段，因此預計不會出現重大罰款、強制公司解散或商業行為變化。但是，在世界五大市價企業中，除最高市值的微軟倖免外，對其他四家進行更嚴格的監管，這種動作已顯示出科技產業不受約束的成長時代可能已經屈指可數。