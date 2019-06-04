聯準會博拉德表示 貿易局勢下可能「很快」需要降息

2019-06-04 06:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，聯準會（Fed）可能很快需要降低利率，以促進通貨膨脹，並對抗貿易戰加劇所帶來經濟走下坡的風險。

博拉德周一在芝加哥表示，「可能很快就需要調降政策利率，幫助重新校準通膨和通膨預期，並提供一些保險，以防出現比預期更急速減速的情況」。他說：「貿易限制對美國經濟的直接影響相對較小，但通過全球金融市場的影響可能更大。」

博拉德的評論象徵Fed官員自1月按兵不動、強調要「保持耐心」以來首次公開表示需要降息，以因應海外經濟成長放緩和貿易戰後果帶給美國經濟帶來的挑戰。

博拉德在Fed屬極鴿派，今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有投票權；委員會下次會議6月18日至19日在華盛頓開會。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里和博拉德一樣，近年來最強烈反對升息。卡斯哈里周五接受彭博電視訪問時表示，尚不認為美國有降息的必要。博拉德日前表示，降息還為時過早。