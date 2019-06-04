科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



那斯達克綜合指數下跌120.13點或1.61%收7333.02點，跌入修正區域。（美聯社） 分享 facebook

美股在6月交易的第一天，科技股扮演要角，報導指稱政府計畫針對許多科技企業進行反壟斷和商業行為調查。Alphabet、亞馬遜、臉書和蘋果股價都承壓。

那斯達克綜合指數下跌120.13點或1.61%收7333.02點，跌入修正區域，較4月底創下的歷史高點低10%以上。道瓊工業平均指數微升4.74點或0.02%收2萬4819.78點，史坦普500指數下跌7.61點或0.28%收2744.45點。

報導指稱司法部準備對谷歌進行反壟斷調查，Alphabet股價下跌6.12%。與此同時，在《華爾街日報》報導聯邦貿易委員會(FTC)將調查臉書營運方式以及它如何影響數位競爭後，臉書股價下跌7.51%。

KKM Financial CEO奇爾柏格(Jeff Kilburg)表示，「科技業正面臨的整個問題可以追溯到參議員華倫(Elizabeth Warren)威脅要分拆科技巨頭的言論。」「之前我們認為只是說說而已。但是現在市場有確切訊息，真的造成衝擊。」

亞馬遜股價下跌4.64%，《華盛頓郵報》指FTC與司法部協調將對這家電商巨頭進行審查。在《路透》報導司法部獲得調查業務的管轄權之後，蘋果也下滑了1.01%。

通訊服務、非必需性消費品和科技股是史指表現最差的類股。通訊下跌超過2.5%，為10月底來的最大單日跌幅，而消費品和科技股均下跌超過1%。

The Tribeca Trade Group CEO福朗賀茲(Christian Fromhertz)說：「隨著貿易戰的進行，大型科技股一直是個避風港。」「但現在再也不是了。」