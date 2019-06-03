川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普伉儷3日展開對英國三天國是訪問，他與夫人梅蘭妮亞中午抵達白金漢宮，英國女王伊麗莎白二世和王儲查理親自接待。不過，川普在飛抵倫敦前幾分鐘上推特發文，痛罵倫敦市長卡恩是「輸家」。

川普夫婦3日搭乘總統專機空軍一號，抵達倫敦北郊史坦斯特機場，夫婦倆走下樓梯，迎接他們的是美國駐英大使約翰遜和英國外相杭特。

川普在空軍一號降落前發推文說：「卡恩讓我想起我們笨笨又沒能力的紐約市長白思豪，兩人都做得很爛。」卡恩1日投書英國「觀察家報」表明不歡迎川普，他2016年當選倫敦市長後，就與川普爭執不斷。

儘管如此，英國王室仍盛大歡迎川普。川普夫婦搭乘總統專屬直升機「陸戰隊一號」抵達白金漢宮後院，下機時查理與妻子卡蜜拉上前迎接。女王伊麗莎白二世在白金漢宮以私人午宴款待，並在白金漢宮前草坪的歡迎儀式上鳴放41響禮砲。

川普夫婦結束私人午宴後，將造訪倫敦西敏寺，之後在克拉倫斯宮與查理夫婦享用下午茶。

川普夫婦3日晚間將回到白金漢宮接受國宴款待，但英國最大反對黨工黨黨魁柯賓、下議院議長伯考和英國國會第三大黨自由民主黨黨魁凱布爾都拒絕出席。威廉王子夫婦將出席，但哈利王子妻子梅根不會出席，表面理由是梅根的兒子亞契還未滿月。川普上月底接受英國太陽報錄音專訪時，批評梅根「惹人厭」（nasty），訪問見報後，川普否認此事。

川普夫婦此行下榻於美國駐英大使官邸「溫菲爾德宮」，這座莊園位於倫敦攝政公園內，是倫敦僅次於白金漢宮的第二大私人花園。

抗議團體計畫在川普訪問英國的三天內，在英國各大城示威，包括倫敦、英格蘭西北部曼徹斯特、北愛爾蘭首府貝爾法斯特、英格蘭大型工業城市伯明罕。倫敦警察廳表示，已指派「經驗老到的指揮團隊」負責維安。去年英國警方在川普訪英期間的維安費用估計1800萬英鎊（約台幣7億元）。

川普定4日與即將卸任的英國首相梅伊會晤，料將討論氣候變遷和中國大陸電信巨擘華為等議題。