伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53 經濟日報 伊爾艾朗



金融市場投資人目前認為，美國經濟良好是唯一的重要利多。未來美國經濟動向不僅將決定全球股市是否會大幅回檔修正，也將決定全球經濟成長是否將同步減緩。

目前美國經濟情勢與其他先進國家之間有兩大歧異。第一，美國第1季經濟偏強，成長率超過3%，遠優於歐洲；第二，美國已經升息共9碼，因此一旦景氣走軟時，聯準會（Fed）已有彈藥可用。這兩項現實，也正是反制全球經濟成長同步減緩、避免金融市場劇烈動盪的重要籌碼。

由於美國經濟相對良好，投資人仍能獲得一些利息收入；而且一旦股市大幅走軟，Fed將有意願、也有能力降息，因此投資人也更相信股市不會大幅回檔。至於這種情勢能否持續，關鍵在於美國是否能夠避免政策錯誤，以及美國金融市場是否出現震撼。若不能倖免，美國也會加入成長減緩的行列，使全球經濟大幅滑坡。

美國可能犯下兩項政策錯誤，分別是川普政府發動全面貿易戰，及Fed政策不當緊縮。川普上周威脅，將對墨西哥輸美產品加徵5%的關稅，已敲響股市警鐘。美國威脅墨西哥並非基於經濟問題，而是移民問題，這也使美國的貿易政策益發難以預測。

如果川普政府進一步將經濟工具武器化，將使歐洲、中國等貿易夥伴更加質疑美國是否可以信任，投資人也將更擔心全球經濟能否克服當前的貿易摩擦，而不會重創成長、貿易及金融穩定。

至於Fed是否會犯錯？這個問題更為複雜。目前市場預期Fed會更趨「鴿派」，今、明兩年將多次降息。如果Fed拒絕在短期內再變更利率指引，市場將會認為Fed政策出錯，引發股市及公司債賣壓，使金融情勢更緊，威脅投資及消費。

但若Fed再次屈服於市場壓力，市場又會認為Fed反覆無常，使Fed信譽受損；而且由於貨幣政策的傳輸機制靠不住，因此即使Fed放鬆信用也未必能促進經濟成長。

目前美國發生政策錯誤及市場震撼的風險正在升高。最大的威脅在於市場不僅高度依賴充裕的流動性，還認為有權要求金融情勢更加寬鬆，完全不管美國經濟的的實際情況。

（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、彭博資訊專欄作者／編譯任中原）