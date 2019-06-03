今年全台獨獲WWDC獎學金 黃浩然想當蘋果工程師

2019-06-03 13:49 中央社 舊金山2日電



蘋果公司（Apple）於美國時間3日到7日舉行年度開發者大會WWDC。 路透 分享 facebook

蘋果公司（Apple）於美國時間3日到7日舉行年度開發者大會WWDC，今年大中華區有31位學生獲得WWDC獎學金及免費門票，其中唯一來自台灣的黃浩然夢想是當蘋果工程師。

今年WWDC有多達350項獎學金，得獎學生可獲得價值1599美元（約新台幣5萬元）的WWDC門票，以及蘋果提供的來回機票與食宿，最重要的是可以和蘋果工程師及全球其他開發者面對面交流。

今年大中華區共有31位學生獲得WWDC獎學金，其中27位來自中國，創歷史新高，另有3位來自香港。黃浩然是台灣唯一獲獎的學生，作品Guess What採用機器學習技術，在使用者素描動物後，神經網絡系統會自動辨識圖像，希望藉此提高小朋友繪畫的興趣。

今年即將從國立交通大學多媒體工程研究所畢業的黃浩然接受中央社記者採訪表示，他會開始寫蘋果的程式語言，是因為就讀國立清華大學資訊工程學系2年級時到企業實習，主要從事iOS藍牙相關的App開發，後來自己的專題也跟App相關、以物聯網應用開發為主，對程式越摸越熟，才決定申請WWDC的獎學金。

他也透露，自己大一成績不好，對學業有點恐懼，到了大三受到同學啟發，決定重新振作，開始認真讀書及寫程式。如果有機會的話，未來希望能到美國當蘋果工程師。

25歲的黃浩然提到，今天他到WWDC會場報到時，蘋果工作人員非常熱情歡迎獎學金得主們，很意外蘋果竟然這麼重視學生開發者。這次來到WWDC，最大收穫是可以和全球各地包括中國、巴西的開發者交流，了解與自己同年齡的學生都在做什麼。

談到中國與台灣獲得WWDC獎學金的人數差距懸殊，黃浩然認為，首個原因是中國整體學生人數本來就比台灣多；其次，程式設計在台灣的高中不普及，通常只有在大學選相關科系的學生才會接觸這些技能。

但他也強調，台灣學生非常認真努力，不會比不上大陸學生，其實程式設計沒那麼難，「不是跟天份有關，是跟努力程度有關」。