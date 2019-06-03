川普訪英規格縮水？華郵：沒騎兵隊閱兵 沒乘黃金馬車

2019-06-03 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普預定在台灣時間3日下午四點抵達英國，展開為期三天的國是訪問。對英國來說，國是訪問並不僅代表著要和首相用膳，或和女王茶敘，而是非凡的盛況與壯觀。但華盛頓郵報報導，川普訪英的待遇其實不如預期。

英國正緊鑼密鼓為川普的到來做準備。白金漢宮將舉行一場正式的迎賓儀式，並在川普和夫人梅蘭妮亞抵達後，先鳴響82響禮砲迎接，隨後綠園和倫敦塔也會再鳴禮砲歡迎。

但華郵報導，川普訪問英國所受待遇似乎縮水，像是未獲邀在白金漢宮過夜（據說女王正在翻修官邸）、沒有皇家騎兵衛隊閱兵場的歡迎儀式，也不會乘坐女王的黃金馬車繞行白金漢宮前的林蔭大道。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）美洲項目負責人萊絲莉．維賈莫利（Leslie Vinjamuri）說，英國大眾仍對川普的到來感到很有興趣，「任何時候，一位美國總統的到來都是令人興奮的，不一定有個正確的理由，但人們肯定察覺得出來，尤其看到街道上的交通壅塞」，她指的是計畫中的大規模抗議。

英國政府近年來專注於國內的動盪，似乎對川普的國是訪問持謹慎態度。川普2017年1月剛上任不久，英國首相梅伊就將女王對川普的國是訪問邀約延後。英國政府原想趁人不備，爭先恐後贏得新總統的青睞，國是訪問的邀請被認為是贏得川普青睞的魅力攻勢一部分。

但這個想法被幾乎所有英國各黨派人士全面抨擊，他們好奇為何川普能獲得其他世界領導人等待多年的榮譽。川普過去曾因發表禁止穆斯林進入美國的激進言論，引起軒然大波，超過50萬英國民眾連署要求禁止川普入境英國，下議院也就此舉行辯論。

下議院議長伯考表示，他強烈反對川普在訪英期間赴西敏宮（國會）發表演說。他說，「我強烈覺得，我們對種族與性別歧視的反對、以及對法律與獨立司法系統之前人人平等的支持，皆是十分重要的考量」。

川普接受訪英邀請後，英國就有超過180萬人連署呼籲取消英國對川普發出的國是訪問邀約。今年春天，國會議員積極開展活動，迫使政府取消對川普的禁令。

今年4月白金漢宮宣布，川普為期三天的國是訪問將不受阻攔，如期進行。反對派並未就此罷休，經常和川普打口水戰的倫敦市長卡恩近日投書英媒，痛批川普言論如同20世紀的法西斯主義者，不應以紅地毯迎接。