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韓元隨外資歸隊勁升 台幣也追隨創下七個月來最大升幅

2019-06-03 11:58經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

在美元普遍走貶格局下，韓元兌美元今天一度勁揚1%，新台幣也創下七個月來最大升幅，成為今天亞幣中表現最佳的兩個貨幣。

韓元兌美元一度勁升1%，新台幣兌美元最高升值0.6%至31.43，雙雙創下11月2日來最大升幅。

Woori銀行發布報告指出，市場仍處於去風險模式，但韓元兌美元今日走升，反映全球美元普遍走弱，以及本地出口商賣美元。

南韓經濟展望仍差，不僅出口繼續衰退，今公布製造業採購經理人指數（PMI）也再度降到景氣榮枯線50之下。不過，外資上周四以來轉為買超。

韓元和台幣成為今天亞幣中表現最佳的兩個貨幣。圖／擷自彭博
韓元和台幣成為今天亞幣中表現最佳的兩個貨幣。圖／擷自彭博
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