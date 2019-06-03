韓元隨外資歸隊勁升 台幣也追隨創下七個月來最大升幅

2019-06-03 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



在美元普遍走貶格局下，韓元兌美元今天一度勁揚1%，新台幣也創下七個月來最大升幅，成為今天亞幣中表現最佳的兩個貨幣。

韓元兌美元一度勁升1%，新台幣兌美元最高升值0.6%至31.43，雙雙創下11月2日來最大升幅。

Woori銀行發布報告指出，市場仍處於去風險模式，但韓元兌美元今日走升，反映全球美元普遍走弱，以及本地出口商賣美元。