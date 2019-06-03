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川普淡化他對澳洲動用關稅大刀的可能性

2019-06-03 09:59經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普周日（2日）淡化他會對澳洲動用關稅大刀的可能性。紐約時報上周報導，川普政府正在考慮對澳洲加徵關稅來遏止過去一年大量的澳洲鋁輸入美國。澳洲一直是美國盟邦，不過雙方的貿易關係並非特別重要。

彭博資訊報導，川普周日出發前往英國訪問前，被問到是否要對澳洲課徵關稅，他說：「沒有。我們現在與澳洲的關係非常特別。」川普只強調美國與澳洲有很堅強的聯繫，沒有直接提到關稅。

身為美國緊密的區域安全盟友，澳洲是已開發國家對中國依賴最深的國家，美中貿易戰已經對澳洲經濟造成許多損失。澳洲35%出口是到中國，占GDP的8%。

美國總統川普與夫人梅蘭妮2日登上空軍一號，出發前往英國、法國、愛爾蘭等國訪問。 ...
美國總統川普與夫人梅蘭妮2日登上空軍一號，出發前往英國、法國、愛爾蘭等國訪問。 美聯社
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澳洲川普紐約時報

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