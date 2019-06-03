英飛凌傳將敲定收購賽普拉斯半導體 最快今天宣布交易

2019-06-03 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



彭博引述知情人士報導，英飛凌即將敲定收購賽普拉斯半導體公司（Cypress Semiconductor）。知情人士透露，最快可能周一公布交易。

彭博上周報導賽普拉斯考慮接受併購以來，賽普拉斯股價已大漲15%，市值達65億美元。英飛凌這一年來股價跌近1/3，已兩度以中國汽車銷售減速為由下修財測。