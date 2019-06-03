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黑石大手筆187億美元買倉儲 私募基金最大不動產交易

2019-06-03 09:29經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

黑石（Blackstone）已同意以187億美元自新加坡商GLP買下美國的物流資產，據華爾街日報報導，這是史上最大的私募基金買賣不動產的交易。

黑石這次一口氣買下的都會物流中心，總計1.79億平方英尺，也因此將旗下現有的產業不動產增加將近一倍。

華爾街日報報導，GLP最大房客是亞馬遜，因亞馬遜業績大增，倉儲空間的需求也增加。

黑石大手筆187億美元買倉儲創下私募基金最大不動產交易 。路透
黑石大手筆187億美元買倉儲創下私募基金最大不動產交易 。路透
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