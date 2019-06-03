黑石大手筆187億美元買倉儲 私募基金最大不動產交易

2019-06-03 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



黑石（Blackstone）已同意以187億美元自新加坡商GLP買下美國的物流資產，據華爾街日報報導，這是史上最大的私募基金買賣不動產的交易。

黑石這次一口氣買下的都會物流中心，總計1.79億平方英尺，也因此將旗下現有的產業不動產增加將近一倍。