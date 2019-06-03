美科技業清查供應鏈中國風險 低階連電容器都轉單台灣

2019-06-03 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



金融時報報導，美國多家跨國大型科技公司正在全面細查其供應鏈清單的「中國風險」，了解其中哪些中國公司會在升高的美中貿易戰中成為目標。而不只是高科技公司，一些低階電子產品，美國公司也開始改向台灣、南韓、日本或越南下單。

金融時報指出，不願被具名的多家科技大廠的高階主管向金融時報表示，公司正在詳加檢視供應商名單，研究萬一關鍵業務往來因為美國或中國的管制被波及，要如何因應。律師和產業團體也反映，他們最近收到許多請求諮詢的案件，都是求助辨明哪些公司可能會成為華府的焦點。

網路設備製造商思科已經宣布，大量減少在中國的生產；其他公司則擔心繼續向中國公採購鏡頭、無人機或消費電子產品的風險。

位於華府的國際研究與策略中心負責科技方案的Jim Lewis表示，不只是高科技業者有風險，中國擅長的低階產品也遭殃。「例如便宜且容易製造的電容器，美國公司現在也開始轉向日本、南韓、台灣或越南下單。」

美國總統川普已經授權給商務部長羅斯，可對任何商務部認定具有國家安全風險的公司，下達禁令。羅斯在三個月內就要決定哪些公司是商務部要緊盯的目標。

金融時報說，一位美國的產業顧問被一家跨國公司要求評估小米會不會成為商務部的目標。

美國科技大廠也擔心中國的報復行動，特別是上周五北京當局也宣布了自己的貿易實體黑名單，被列入的外國公司將無法在中國市場銷售商品。來自中國的稀土供應會不會切斷也是一大問題。

美國唯一的稀土礦商MP Materials的共同董事長Jim Litinsky說，該公司已被不只一家跨國企業詢問，如果中國進口稀土被掐，他們可以多快增產供應。