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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-03 06:52經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國政府宣稱美中貿易磋商受挫的責任完全在美國政府，跡象顯示中方也準備對華為遭到美國封殺展開反制。貿易戰愈演愈烈，美股指期東京早盤繼續下挫0.5%。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●中國政府：中美經貿磋商受挫的責任完全在美國政府

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中方願意與美方合作尋找解決辦法，但如果美方想藉由極限施壓、升級貿易摩擦的方式，逼迫中方屈服作出讓步，那是決不可能的。他說，美方得寸進尺。

美中貿易爭端正在繼續升溫，雙方彼此都在加徵更高的關稅，並將目標瞄準對方的企業。中國國家主席習近平和美國總統川普本月可能在日本舉行的20國集團峰會上會晤，但沒有跡象表明雙方會尋求降級貿易爭端或是恢復磋商。

同時，中國決定立案調查聯邦快遞。聯邦快遞因「未按名址投遞快件」而受到調查，被中國官方媒體看成是川普政府對中國電信巨頭華為實施業務禁令後中國政府提出的一個警告。

●道瓊上周五大跌354點，今美股期指繼續下跌

受到中國將貿易談判破裂歸咎美國影響，美股期指今天在亞洲早盤又跌0.5%。

美國股市上周五（5月31日）以大跌結束去年12月以來最慘烈的一個月，道瓊連跌六周，創下近八年來最久頹勢。美國總統川普四處點火，美中貿易爭端尚未了結，上周再為移民問題揚言對墨西哥加徵關稅，令投資人大感錯愕。

道瓊周五大跌354點收在24,815點，標普500和那斯達克綜合指數也分別下挫1.3%和1.5%。三大指數5月跌幅都在6.5%以上，是12月來表現最差的一個月。全球股市也因貿易戰遭殃，單單5月市值就蒸發4兆美元。

標普500指數5月蒸發1.7兆美元，其中科投類股重挫8.9%，是2008年表現最差的一個月。費城半導體指數5月重挫16.7%，跌掉2019年半數漲勢，市值蒸發2,280億美元。

國際油價周五也暴跌逾5%至三個月低點，紐約原油5月跌約16%，是去年11月以來最差單月表現。

美中貿易戰暗潮洶湧之際，川普周五在亞洲開盤前意外宣布將對墨西哥加徵5%關稅，更揚言關稅還會提高，直到「非法移民問題得到補救為止」。雪上加霜的是，因應美國封殺華為，中國大陸商務部宣布將建立「不可靠實體清單」作為反制措施。

印度輸美商品，川普取消優惠

美國總統川普宣布，自本月5日起，終止大約2,000項印度輸美商品零關稅優惠，理由是印度未能保證提供美國公平、合理的市場准入。川普的貿易戰線顯然繼續擴大。

在美國實施數十年的「普遍優惠制（GSP）」之下，印度被指定為可受惠的開發中國家，享有商品輸美關稅優惠待遇。這項GSP制度允許每年約57億美元的印度商品零關稅輸入美國；印度是此一制度的最大受惠國家。

川普政府威脅要取消這項關稅優惠已經好幾個月，現在真的動手。川普在公告中表示，他確定印度沒有誠意，「因此終止印度為指定優惠國是適當的。6月5日生效。」

●摩根士丹利：全球經濟快則九個月陷於衰退

摩根士丹利策略師Chetan Ahya認為，若川普對其餘3,000億美元的中國產品也加徵25%關稅，中國也展開報復，全球經濟可能快則9個月會陷於衰退。

●全球貿易風險向韓出口連六黑 上月減9.4％

南韓5月出口連續六個月衰減，且降幅大於預期，因為南韓兩大貿易夥伴美國與中國的貿易戰加劇，以及晶片價格下跌、出口銳減逾三成，不僅使南韓前景更黯淡，對全球經濟也絕非好兆頭。

南韓產業通商資源部1日公布，5月出口年降9.4%。進口年減1.9%，亦劣於預期的成長0.4%。上月貿易順差為22.7億美元，也小於預期的24.9億美元。南韓為全球主要經濟體中第一個發布出口數據的國家，成為市場密切關注的指標。

跡象顯示中方也準備對華為遭到美國封殺展開反制。路透
跡象顯示中方也準備對華為遭到美國封殺展開反制。路透
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