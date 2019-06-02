川普對墨西哥加徵關稅 這種水果將難逃一劫

2019-06-02 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國總統川普宣布，本月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%的關稅，包括酪梨。

由於美國絕大多數酪梨都是從墨西哥進口，若加徵關稅，勢必影響許多相關企業，例如農產品進口商Calavo Growers和墨西哥燒烤連鎖餐廳Chipotle。這些企業的成本勢必會提高，分析師指出，增加的成本將反映在消費者身上。

Chipotle每天要用掉逾45萬顆酪梨，這家餐廳接受CNBC訪問時表示，「我們的供應鏈團隊去年持續努力從多元管道供應我們產品，也秉持誠實的原則，以符合我們的料理需求。若真的開徵關稅，就會增加成本，因此我們正密切注意這個情況，也會與供應商一起努力將影響降至最低」。

Chipotle行銷長布蘭德特表示，「酪梨醬一直是我們餐廳最受歡迎的項目」，顧客每年的消費量高達5,000萬磅。

但Chipotle遲遲不敢漲價，財務長公布第1季財報時表示，「酪梨的價格很難預測」，指出酪梨價格上漲可能使第2季成本增加約100個基點，「我們現在增加了不少成本」。