大馬榴槤強勢登陸 中國需求可望推升出口大增

2019-06-02 23:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



馬來西亞已準備好要滿足中國對榴槤的龐大需求。

馬來西亞農業與農基工業部副部長沈志勤表示，中國去年8月與大馬簽署《馬中冷凍榴槤出口檢驗檢疫合作協議書》，今年5月30日起開放大馬的冷凍帶殼榴槤輸入中國。

沈志勤表示，「中國的榴槤市場是如此龐大，但我們過去想盡辦法只能出口極少量的去殼及冷凍榴槤到中國；現在能出口帶殼榴槤，勢必會激勵農民種植榴槤，有助農民增加收入」。

沈志勤表示，中國每年的榴槤進口量高達30萬噸，主要從泰國進口。馬來西亞每年出口1.7萬噸榴槤，主要輸往新加坡、泰國、香港、澳洲及中國。

講到榴槤，通常會引起愛好者與厭惡者的論戰。愛好榴槤的人把榴槤果肉比擬為濃稠的卡事達醬，帶有少量韭菜和焦糖發泡鮮奶油的味道。厭惡榴槤的人則對榴槤退避三舍，認為榴槤帶有一股腐壞垃圾及待洗運動襪的味道。

中國的榴槤愛好人士樂於將榴槤加入不同的食物中，例如優格、餅、咖啡，甚至是披薩。要吃整顆榴槤非常不容易，不過，中國南寧2017年舉辦大馬榴槤節，吸引16.5萬民遊客排隊試吃解凍後的整顆貓山王榴槤，也就是馬來西亞的頂級榴槤。