天上飛的比地上跑的更賺? SpaceX據估計比特斯拉值錢

2019-06-02 23:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）執行長馬斯克掌控的另一家公司SpaceX漸受投資人青睞，帳面價值據估計已超過他的電動車大廠。

CNBC報導，熟悉SpaceX最新一輪募資的投資人說，SpaceX的估值已攀抵333億美元，超過特斯拉上周五（5月31日）收盤的市值328億美元。

SpaceX不久前成功將60顆星鏈（Starlink）衛星送入軌道，且自年初以來已籌資逾10.2億美元，同一期間特斯拉股價則大跌逾44%。馬斯克身兼這兩家企業的最大股東及執行長，分別在SpaceX及特斯拉持有54%及逾20%股權。

電動車龍頭特斯拉正致力於控制支出，並將未來成功寄望於中國。在美中貿易爭端迅速惡化之際，特斯拉今年開始在上海建廠。但在中國量產入門車款Model 3以前，特斯拉面臨中國40%高額進口車關稅。特斯拉在向中國供應商購買零件與原料以便在美國生產電池與電動車時，也面臨關稅調漲的衝擊。

摩根士丹利分析師喬納斯日前說，不應排除馬斯克可能以SpaceX的持股為特斯拉提供擔保 。他說：「馬斯克在他過去的公司投資組合中曾有先例。」他指的是2016年特斯拉收購SolarCity。