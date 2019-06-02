川普完全打破外交慣例 大方干預英國內政

2019-06-02 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普3日起訪問英國三天，星期泰晤士報2日刊登他的專訪，川普說英國應該無協議脫離歐盟，並拒絕支付「脫歐分手費」390億英鎊（約500億美元、台幣1.5兆元）。

川普最近曾向英國太陽報說，他認為，前外相強生會是接替英國首相梅伊的優秀人選。梅伊提出的脫歐協議一直無法獲得英國國會通過，因此梅伊宣布6月7日請辭。

川普在星期泰晤士報的訪問中建議梅伊的可能接班人，如果無法獲得較好的協議，英國應拒絕和歐盟繼續談判。他說：「我就會掉頭就走。如果你們無法得到想要的協議，如果無法獲得公平的協議，你們就該馬上走開。」

在脫歐分手費方面，川普說：「如果我是英國政府，我不會支付脫歐分手費500億美元。這就是我。我不會付錢，那可是一筆大數目。」

川普還說，英國脫歐黨黨魁法拉吉應該參與英國脫歐談判。川普認為法拉吉非常聰明，但川普也承認，英國當局不會讓法拉吉加入談判。

英國BBC和衛報都指出，川普接受英媒專訪所說的這些話，完全打破一國領袖不干預他國內政的外交慣例，特別是在即將訪問該國前夕。

另外，BBC說，英國若無協議脫歐，雙方公民往來、交通運輸、邊境檢查至少短期內會受到嚴重影響，可能導致英國部分物資短缺，工廠因缺料停工。另外，歐盟市場將大幅縮減對英國開放程度，英國支付歐盟「分手費」問題恐怕也要透過訴訟解決。

川普還在專訪中敦促英國在5G網路建設上「謹慎提防」中國電信巨擘華為。媒體報導，英國打算允許華為在英國5G網路建設扮演有限角色，川普對此回應說：「你們有別的替代選項，就國家安全角度而言，我們必須非常謹慎。」

川普還說：「你知道我們有一個非常重要的情報蒐集單位，與你們的國家（英國）也有著非常密切的合作，因此你們必須非常謹慎。」