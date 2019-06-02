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美墨協商有譜？ 墨總統稱美有意對話

2019-06-02 16:47世界日報 編譯郭宣含／綜合1日電

墨西哥總統稱美方官員已準備與墨建立溝通管道，對協商成功有信心。 法新社
墨西哥總統稱美方官員已準備與墨建立溝通管道，對協商成功有信心。 法新社
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墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）1日表示，他認為美國官員已準備進行協商，討論川普總統利用關稅威脅墨西哥以遏止非法移民跨越邊界入境美國；他也看好與美國的關稅協商。

墨西哥總統稱美方官員已準備與墨建立溝通管道，對協商成功有信心。 歐新社
墨西哥總統稱美方官員已準備與墨建立溝通管道，對協商成功有信心。 歐新社
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羅培茲在記者會上表示：「美國政府官員有意開啟對話，並達成協議與讓步。」

他並未解釋他的看法，但表示墨國政府已聯繫美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與川普女婿、白宮顧問庫許納（Jared Kushner）。

羅培茲表示，墨國外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）將率領墨國代表團，於5日在華府會晤龐培歐討論此議題。

川普5月30日突然宣布，自10日起對重要貿易夥伴墨國的所有輸美產品新徵5%關稅，並逐月遞增至25%，直到墨國能做更多努力阻止無證照移民湧入美國。此舉遭到美企組織、邊界州的政治人物與部分共和黨議員譴責，並重挫31日的全球股市。

川普表示：「墨西哥數十年來一直占美國便宜。」

羅培茲31日表示，他的國家「做到自己的工作」抑制無證照移民潮，他也警告川普的新關稅政策將使美墨兩敗俱傷。

羅培茲1日也稱對接下來與美國的協商有信心，他說：「協商會有好結果，因為有種適合墨西哥和美國對話的氣氛。」他也對美國最後會實施關稅表達懷疑，他說：「達成協議對大家都有好處。」

美國關稅政策將重創墨國，墨國有80%的出口輸往美國。

分析師表示，川普的關稅政策將危及與加拿大和墨國的「美墨加協議」（USMCA）新貿易協定。

金融服務業者Raymond James的首席經濟學者布朗（Scott Brown）表示，此舉被認為會進一步破壞美國製造商供應鏈、增加消費者成本，並使商業投資充滿不確定性。

分析師還指出，此舉也將降低美國與中國解決貿易衝突的機會，令人懷疑美國談判人員是否值得信賴。

川普墨西哥移民
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