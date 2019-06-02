逃過美中貿易戰逃不過美墨關稅戰 企業失去避風港

2019-06-02 16:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



對墨西哥貿易戰使企業失去避風港。 法新社 分享 facebook

美中貿易對抗去年升高時，許多公司「躲」到長久以來與美國關係穩定的墨西哥尋求庇護，想不到川普總統現在把箭頭對準墨西哥，使這些企業苦心發展的替代生產作業和材料供應也岌岌可危。

「紐約時報」報導，對墨西哥銷美物資一律課徵關稅，短期內將使美國進口商利潤減少，美國消費者購買的酪梨到汽車等各種東西也會漲價。長期下來，企業可能被迫重新考量它們分散在北美各地，並使北美成為全球經濟最緊密關連地區的供應鍊。

專家警告說，整個北美經濟唇齒相依的密切關連一旦破裂，對美國經濟造成的損害可能超過關稅本身的代價。

美國去年從墨西哥進口的物資總值超過3450億元，銷往墨西哥的物資總值2650億元；但是，這些數字並未能反映雙方經濟的互相倚賴。

美國的煉油廠為墨西哥生產的原油加工，提煉汽油和柴油供應墨西哥；汽車廠商在製造過程，零組件也在兩國之間反覆往來運送；墨西哥出口的產品約有三成元件源自美國。

貝恩公司供應鍊專家說：「我們與墨西哥的關係在許多方面比跟中國的關係更直接，力量也遠更強大。要消減這種效應很難，因為要做任何改變都得付出很大的心力和代價。」

川普的貿易政策主要是針對中國，促使美國公司把生產作業和供應鍊移出中國，有時轉移到墨西哥。美國去年與墨西哥和加拿大達成新的自由貿易協定，使這種做法更加誘人。

現在這些計畫也亂成一團。企業才經歷過一波調整供應鍊和組織結構，現在可能又得重新來過。

如對墨西哥的新關稅生效，消費者可能立即感受到，而且最可能從市場競爭激烈和利潤極薄的果菜價格開始。其他產品受到的衝擊可能比較緩慢的逐漸顯現。企業初期可能設法自行吸收一些增加的成本，以免丟掉生意，尤其是利潤較高或面對國內廠商競爭的產品。但是，最後倒楣的還是消費者。

對墨西哥的關稅造成的衝擊可能特別大，因為墨西哥銷美物資有許多含有美國工廠製造的組件或材料。