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俄國可供美稀土？ 儲量全球第4 但開採計畫延宕

2019-06-02 12:26聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美中貿易稀土戰越吵越熱，到底還有誰擁有稀土資源？

彭博資訊報導，根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）俄羅斯可能為其中一供應者。俄羅斯在全球稀土市場產量少於2%，含量卻是世界第四。俄國推出的兩個計畫預定2023年上線，現在進度落後。

俄國總統普亭催促發展稀土，表示該議題非常重要，牽扯到國家防禦能力。

最大計畫由TriArk礦業公司掌管。發言人克萊薩斯吉（Andjey Krasutsky）表示，他們正發展一俄羅斯遠東計畫，目標每年產出1萬4000噸鈮、1萬6000噸稀土氧化物。預計2022年，在Tomtor礦場產出稀土金屬，2023年銷出。但該廠萃取礦物有困難，面臨延宕。

克萊薩斯吉說：「Tomtor礦場產出的稀土金屬能不能賣給美國，現在說還太早。」

第二個稀土計畫是由ZAO Technoinvest Alliance掌管，該計畫目標在Zashikhinskoye礦廠萃取鉭、鈮及稀土氧化物，每年產出100萬噸礦產。但俄羅斯政府表示該礦場的開幕延遲至2023年。

阿法爾銀行（Alfa Bank JSC）研究主席克斯諾傑諾（Boris Krasnojenov）說，不管計畫困難與否，稀土不太可能送達美國。

俄羅斯擁有世界第四大稀土含量，產量卻只占全世界2%。圖為內蒙一含有稀土的礦場檔案...
俄羅斯擁有世界第四大稀土含量，產量卻只占全世界2%。圖為內蒙一含有稀土的礦場檔案照。路透
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稀土俄羅斯普亭
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