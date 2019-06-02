俄國可供美稀土？ 儲量全球第4 但開採計畫延宕

2019-06-02 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美中貿易稀土戰越吵越熱，到底還有誰擁有稀土資源？

彭博資訊報導，根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）俄羅斯可能為其中一供應者。俄羅斯在全球稀土市場產量少於2%，含量卻是世界第四。俄國推出的兩個計畫預定2023年上線，現在進度落後。

俄國總統普亭催促發展稀土，表示該議題非常重要，牽扯到國家防禦能力。

最大計畫由TriArk礦業公司掌管。發言人克萊薩斯吉（Andjey Krasutsky）表示，他們正發展一俄羅斯遠東計畫，目標每年產出1萬4000噸鈮、1萬6000噸稀土氧化物。預計2022年，在Tomtor礦場產出稀土金屬，2023年銷出。但該廠萃取礦物有困難，面臨延宕。

克萊薩斯吉說：「Tomtor礦場產出的稀土金屬能不能賣給美國，現在說還太早。」

第二個稀土計畫是由ZAO Technoinvest Alliance掌管，該計畫目標在Zashikhinskoye礦廠萃取鉭、鈮及稀土氧化物，每年產出100萬噸礦產。但俄羅斯政府表示該礦場的開幕延遲至2023年。