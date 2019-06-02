日本嚴管「加密貨幣」 改稱「暗號資產」

2019-06-02 00:19 聯合報 圖與文／歐新社



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日本國會31日修法將加密貨幣的日文名稱從「假想通貨（虛擬貨幣）」改為「暗號資產（加密資產）」，將其歸類為與外匯交易等同類型的高風險金融資產，並提高管制，希望藉此保護對數位貨幣不熟悉的投資人。