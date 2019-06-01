親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

美國海軍證實曾收到別讓川普看見馬侃號的要求

2019-06-01 22:32聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普5月25日抵達日本進行4天的國是訪問。華爾街日報5月29日報導，白宮事前與海軍以電郵聯絡協調安排，下達「眼不見為淨」的指令，要求川普視察橫須賀基地時，不要讓他看到以已故共和黨資深參議員馬侃命名的神盾驅逐艦，川普否認知情。

白宮、五角大廈以及海軍司令部第一時間都否認知情或者授意，但媒體握有電子郵件。海軍聯絡室主任布朗少將5月31日透過新聞稿證實，海軍的確曾接獲讓馬侃號能見度極小化的要求，但最後沒有從命。

華爾街日報報導，美軍印太司令部官員5月15日向海空軍官員發電郵，概述川普訪日的行程規畫，白宮軍事辦公室其後聯絡海軍第七艦隊，除了指示有關川普直升機的降落範圍及兩棲攻擊艦「黃蜂號」的準備工作，還下達了第三個指令：「神盾驅逐艦馬侃號必須留在川普的視線範圍之外。」 並註明「請確認指令獲得貫徹」。

報導引述一名官員的話說，國防部代理部長夏納翰知悉白宮關注馬侃號所在後，批准採取措施，確保它不會影響川普訪日。

馬侃號因遭撞擊在修復中，移動不易，海軍遂以防水布遮蓋馬侃號的船名，再以另一艘修理駁船移近擋住船身，小帽繡有馬侃號標誌的船員更獲准休假，確保川普眼不見為淨。

匿名官員證實，確實收到指示，但計畫在最後遭到海軍高層否決。第七艦隊發言人海軍中校陶斯表示，川普抵日前一天還用防水布遮蓋的馬侃號，在他抵達前移除，有遮擋之嫌的修理船也奉令開走。

新聞曝光後，相關人士紛紛表示無所悉。代理防長夏納翰否認下令配合，表示看報後才曉得有這檔事，將要求參謀長深入了解。印太司令部與第七艦隊官員也都說，看新聞才曉得有這件事。艦上官兵放假是因為國殤日。

競選總統期間和馬侃交惡的川普，推文宣稱對於訪日期間馬侃號發生的任何事情都無所悉。美聯社指出，川普僅說訪日期間無所悉，而沒有說「訪問日本前」是否知情。

川普訪問日本時，白宮下令遮掉神盾驅逐艦「馬侃號」艦名，圖為「馬侃號」資料照片。美...
川普訪問日本時，白宮下令遮掉神盾驅逐艦「馬侃號」艦名，圖為「馬侃號」資料照片。美聯社
分享

川普馬侃海軍
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

美國宣布取消印度貿易優惠 莫迪新閣面臨挑戰

2019-06-01 22:46

提高墨關稅全美反對 連這兩對頭都難得一致說不可

2019-06-01 19:51

紐時社論：川普祭關稅是三輸 倒楣的是美國消費者

2019-06-01 19:50

躲過中國躲不過這波關稅戰 美產品將受重擊

2019-06-01 19:19

川普2大重拳 2大協定變數大增

2019-06-01 19:19

全球股市5月蒸發4兆美元 市場擔心關稅戰沒完沒了

2019-06-01 18:17

彭博、MW經濟預測王：Fed年底前必降息！

2019-06-01 17:44

巴菲特午餐拍賣創457萬美元新紀錄 比原紀錄多逾百萬

2019-06-01 16:59

川普關稅戰美企與消費者成苦主 德銀：美股損失達5兆

2019-06-01 16:04

華爾街日報：美司法部準備對Google展開反托拉斯調查

2019-06-01 15:11

官方就業報告證實 印度失業率達45年新高

2019-06-01 14:21

澳洲線上零售激增 消費者重視退貨政策

2019-06-01 13:44

過去一周市場回顧

2019-06-01 13:32

英飯店招客 主打「全素主義」

2019-06-01 13:27

越南億萬富豪崛起 人數占比超越中印

2019-06-01 13:27

美千禧世代好悲傷 平均淨資產不到25萬

2019-06-01 13:26

新加坡也有農業革命

2019-06-01 13:18

關稅戰 美3大車廠年損恐達144億美元

2019-06-01 13:05

美墨關稅 汽車、原油恐被拖進貿易戰泥沼

2019-06-01 13:02

川普關稅威脅墨西哥 美股跌354點週線連6黑

2019-06-01 07:47

美房貸利率跌破4%

2019-06-01 01:07

美公司債風險升至新高

2019-06-01 01:07

好市多營收勁揚7%

2019-06-01 01:07

Uber狂燒錢 上季虧10億美元

2019-06-01 01:07

印度新財長 女力出頭

2019-06-01 01:06

美通膨緩升 利率估不動

2019-06-01 01:06

日本軟銀排除華為 5G挑中易利信、諾基亞

2019-06-01 00:07

對墨加徵稅…美引爆多戰線貿戰 衝擊全球

2019-05-31 23:47

川普推文突襲 對墨加稅5%

2019-05-31 23:44

美廣開戰線 全球哀號

2019-05-31 23:30

韓利率不變 菲將加速寬鬆

2019-05-31 23:16

Fed：景氣若放緩 考慮降息

2019-05-31 23:16

好意外！印度上季GDP成長5.8% 敗給中國

2019-05-31 22:24

墨西哥、中國貿易雙利空 道瓊早盤重挫300點

2019-05-31 21:56

以植物為基礎製成 肯德基考慮推出人造雞肉

2019-05-31 20:56

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:12

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

車用晶片龍頭砸重金 收購邁威爾Wi-Fi部門

2019-05-30 23:15
看更多

熱門文章

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣

2019-05-31 23:44

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

貿易戰陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

維吉尼亞州槍擊案 CNN：至少11死

2019-06-01 07:32

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

2019-06-01 12:22

「女員工穿短裙就發獎金」 俄羅斯企業怪招提升士氣惹爭議

2019-06-01 10:07

美國重視人權？李家同：這監獄罰七天不喝水鬧出人命

2019-06-01 19:06

劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

2019-06-01 18:23

反制美國封殺華為 陸將建立「不可靠實體清單」

2019-05-31 23:58

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

打華為就是打中國夢 分析：中方做好經濟戰準備

2019-06-01 21:09

川普關稅大棒揮向墨西哥 傳惹火美貿易代表

2019-06-01 07:51

美國維吉尼亞州槍擊事件11死6傷 槍手已被捕

2019-06-01 06:37

貿戰擴大！中再對600億美元美貨加稅生效 BBC：可能打擊川普票倉

2019-06-01 13:32

8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

2019-06-01 09:00

陸擬打稀土戰 動員國企

2019-05-31 23:45

華為反擊美 將限制員工與美國人互動

2019-06-01 00:04

封殺華為 新思科技跟進

2019-05-31 23:30

美寬限期截止 中國貨抵港口開始加徵關稅

2019-06-01 14:45

梅克爾鼓勵哈佛畢業生拆「心牆」 暗批川普

2019-06-01 00:18

維吉尼亞州槍擊案 槍手在內共13人喪生

2019-06-01 10:07

川普關稅威脅墨西哥 美股跌354點週線連6黑

2019-06-01 07:47

你吃素嗎？快來這裡住「素」！

2019-06-01 10:45

美房貸利率跌破4%

2019-06-01 01:07

陸再對美貨加稅 瞄準600億美元產品

2019-06-01 00:17

螞蟻人注意！加工食品充斥奈米級添加物 科學家表疑慮

2019-06-01 14:24

碼頭堆6年！ 菲律賓69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 00:16

川普推文突襲 對墨加稅5%

2019-05-31 23:44

共同研究S-400爭議 傳川普接受土耳其提議

2019-06-01 20:40

美國封殺擴大／新思科技傳停止提供軟體更新 華為5G再受挫

2019-06-01 13:27

工業革命以來首次！ 英國14天未使用煤炭發電

2019-06-01 11:25

影／不滿員工闖維州市府開火 全美今年第150起槍案

2019-06-01 12:07

全球股市5月蒸發4兆美元 市場擔心關稅戰沒完沒了

2019-06-01 18:17

中美貿易戰／中國擬打稀土戰 國企巨頭動起來

2019-06-01 13:22

投資名人對「空檔年」嗤之以鼻：應先還完學貸！

2019-06-01 00:34

夏威夷豆起源地不在夏威夷？ 70％來自澳洲昆士蘭

2019-06-01 12:49

風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06

躲過中國躲不過這波關稅戰 美產品將受重擊

2019-06-01 19:19

學者：美國把台灣納入印太戰略考量

2019-06-01 17:33

維吉尼亞槍案凶嫌身分曝光 鄰居說他常獨來獨往

2019-06-01 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top