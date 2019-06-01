金融危機下長大…Z世代消費 看價值不看品牌

2019-06-01 23:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 易起宇 ／綜合外電



Z世代養成節儉習慣，不相信名牌。 （路透） 分享 facebook

Ｚ世代年輕人即將成為全球最大一群消費主力，雖然他們在世界兩大經濟體美國和中國象徵的是大量機會，但在其他經濟較不穩健的已開發國家卻不是如此，因為他們在金融危機和經濟蕭條的陰影下長大，養成了難以磨滅的節儉天性。

彭博商業周刊報導，多份調查顯示，不同於千禧世代，這些一九九○年代中期以後出生的Ｚ世代，許多人對過度消費十分小心。在看過父母親受到二○○八年金融海嘯打擊後，這些年輕人即便擁有穩定工作和不斷調漲的薪水，也喜歡二手店和永續品牌，且懂得未雨綢繆。這種現象特別呈現在歐洲和日本，因為那裡經濟並不像美國和中國順利恢復成長。

顧問公司世代動力學中心總裁多爾西表示：「他們看過太多不確定性，讓他們在消費和儲

蓄變得更務實和實際。他們根據自己消費習慣養成時的大時代環境，創造出一套屬於自己的消費哲學。」

這種現象在日本最明顯，該國過去二十年裡發生過五次技術性衰退，使該國年輕人從帶頭消費的花費者，變成所有年齡層中最不願花錢的一群。據日本內閣府二○一七年的白皮書，一九八四年的日本二十五歲以下消費者每賺一元會花費○點八八七元，高於全國平均的○點八六二元；但到了二○一四年，卻下滑至○點七六八元，低於全國平均的○點七八四元。

而在西歐，據歐睿國際人口資深顧問哈蘭（音譯）表示，雖然二十至二十四歲民眾的平均年薪約為三萬美元，是中國大陸同年齡層民眾的近三倍，但歐洲年輕人不像中國年輕人一樣願意用貸款來支應開銷。原因之一是，歐洲Ｚ世代的就業前景比中國大陸要危急許多，去年西歐的青年失業率為百分之十六點四，中國為百分之十點一，日本則只有百分之四。

這對消費者企業想從Ｚ世代的崛起中得益造成很大的挑戰。品牌企業們已深刻體悟到，那段靠著民眾所得增加就能帶來更多收入的日子已經結束。新世代必須要靠哄騙才能讓他們花錢。愈來愈多企業認為「價值」才是吸引Ｚ世代的關鍵。那代表著，這些品牌企業必須提供的將不只是價格低廉的產品，也必須提供客製化和永續經驗。這些Ｚ世代也逐漸與他們父母親的一些習慣背道而馳，例如不再相信名牌通常值得信賴。