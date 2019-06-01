川普2大重拳 2大協定變數大增

2019-06-01 19:19 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統之前信誓旦旦稱為施政優先項目的修訂版北美自由貿易協定(NAFTA)協議，30日晚間自己給了兩大重擊，讓這項協議在國會通過變得遙遙無期。

首先，川普突然訂出30天的協議程序限期，藉此向眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)施壓，結果卻惹惱了眾院民主黨團高層；接著，川普宣布6月10日起對所有從墨西哥進口到美國的商品一律開徵5%關稅，甚至到了今年10月可能繼續調高到25%。

有線電視新聞網(CNN)31日指出，白宮從法律角度對於川普這些動作所提出的辯解，最後在法庭上恐怕面臨嚴重挑戰。

對於修訂北美自由貿易協定，波洛西已經向美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)表明，在白宮與民主黨國會議員透過協商取得共識之前，不要有下一步行動。

一名民主黨國會助理透露，川普的最新動作恐將破壞未來與民主黨國會黨團的磋商；在波洛西主導下，有四個工作團體會原訂31日之前會將修訂版北美自由貿易協定的協議內容定稿敲定，如今冒出30天的時間限制，則為協商過程帶來緊張。

川普政府之前已經表示，新版「美國-墨西哥-加拿大協定」(USMCA)要在2019年之前通過立法。

墨西哥總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)原本在30日已經要求墨西哥參議員，在今年9月開議之前先行召開一場特別會議，讓「美國-墨西哥-加拿大協定」能夠審議過關；不過，川普30日晚間的宣布之後，也讓這項草案能否在墨西哥立法機關通過，增添變數。

美國有線電視新聞網報導，就算這項協定果然在墨西哥立法部門過關，所有從墨西哥出口到美國的商品，未來還是可能面臨高達25%的關稅。

至於川普的宣布在法律上能否在法院裡站得住腳，白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)答覆記者詢問時說，一點都不擔心這個問題，因為總統有權可以透過「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)做出這些宣布。