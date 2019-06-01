躲過中國躲不過這波關稅戰 美產品將受重擊

2019-06-01 19:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合31日電



川普總統30日威脅對墨西哥實施關稅恐影響價值3600億元的產品，這是迄今美國對貿易夥伴實施影響最大的關稅；先前躲過中國關稅的輸美產品如今將受衝擊，多數產業恐將被拖進貿易戰的泥沼。

美國自6月10日起將對墨西哥所有輸美產品課徵5%關稅，並逐月增加至10月達25%的關稅，這將衝擊到之前幾乎未受美國激進貿易政策影響的產業，包括汽車、原油、蔬果進口商。

許多主要產業受到貿易戰波及。關稅將影響價值340億元的轎車、340億元的卡車與公車、逾140億元的原油和約140億元的蔬果。美國並未從中國大量進口上述這些產品。

若完全實施對墨關稅，這將是川普至今最劇烈的貿易措施，甚至超過先前對中國洗衣機、太陽能板、鋼鋁等產品採取的任何關稅措施。

目前美國對價值約2500億元的中國輸美產品實施25%的關稅，但政府也威脅要再把價值約3000億元的中國產品列入關稅名單。

若對墨關稅增加至25%將帶來巨大經濟衝擊。牛津經濟研究院首席美國經濟學者達柯(Gregory Daco)表示，美企與消費者採購成本提高，供應鏈紊亂，恐使美國2020年經濟成長減少0.7個百分點；墨西哥也可能邁入經濟衰退。

墨西哥是美國2018年僅次於中國和加拿大的第三大貿易夥伴，也是僅次於中國的第二大進口來源。但今年第一季，墨西哥超越加拿大和中國，成為美國最大貿易夥伴。

川普的新關稅可能重擊墨西哥，墨國出口佔該國超過三分之一的國內生產毛額(GDP)。墨國五分之四的出口送到美國。

即使美國對墨西哥實施5%的關稅，也高出實施1994年北美自由貿易協定(NAFTA)之前對墨西哥產品課徵約4%的平均關稅。

墨西哥前貿易官員德拉卡爾(Luis de la Calle)表示：「我們回到比NAFTA實施前更慘的情況。這會毀掉NAFTA和美墨加協議(USMCA)。」